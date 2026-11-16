Lukaku anuncia su retiro de Bélgica: ¿cuántos goles en selecciones lo separan de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?

Romelu Lukaku anunció su retiro de la Selección de Bélgica, irrumpiendo en el Top 5 de máximos goleadores en selecciones, pero aun lejos de los números de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Los cierres de ciclos históricos continúan marcando la pauta en este 2026. Luego de concluir la participación de la Selección de Bélgica en la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27, Romelu Lukaku anunció de manera oficial su retiro internacional de los Diablos Rojos.

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Este domingo 15 de noviembre, el combinado belga selló su boleto a los cuartos de final de la Nations League tras imponerse con autoridad 4-1 frente a Italia, escalando hasta la segunda posición de su sector por detrás de Francia. Sin haber sumado minutos sobre el terreno de juego durante dicho encuentro, Lukaku hizo pública su decisión de colgar la camiseta nacional al día siguiente.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el delantero compartió un extenso mensaje de despedida: “Estos 16 años di todo lo que tenía por la selección… Pasé por todas las emociones posibles… Jugué con increíbles compañeros de equipo por los que siempre estaré agradecido. Quiero darles las gracias a todos. Quiero agradecer a todos los entrenadores también por presionar y confiar en mí para ayudar al equipo. fue un lindo paseo y disfruté cada momento”.

Con palabras de profunda gratitud y asegurando “estar en paz” con la determinación de dar un paso al costado a sus 33 años, ‘Big Rom’ dedicó uno de los fragmentos a la afición de su país: “A los fans de Bélgica, gracias por el apoyo que le dieron a nuestro equipo. Estoy orgulloso de haber representado a mi país en 4 copas mundiales y 3 campeonatos europeos“.

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Lukaku, por debajo de Cristiano y Messi

A pesar de no haber podido coronar con un trofeo oficial a la llamada generación dorada de Bélgica, Romelu Lukaku deja un legado estadístico sumamente difícil de igualar. Desde su debut frente a Croacia en marzo de 2010, el artillero disputó 135 compromisos internacionales en los que firmó un total de 94 anotaciones, erigiéndose con holgura como el máximo goleador histórico de su selección.

El perseguidor activo más cercano a la marca de Lukaku es su compañero de generación Kevin De Bruyne, quien contabiliza 41 dianas con los Diablos Rojos en 129 apariciones desde su estreno en 2010. Asimismo, sus 94 conquistas lo instalan dentro del prestigioso Top 5 de máximos artilleros en la historia de las selecciones nacionales, situándose únicamente por detrás de Sunil Chhetri (95 goles con India) y Ali Daei (108 goles con Irán), además de los dos máximos monstruos de la época moderna.

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El dueño absoluto del trono como máximo rompe redes a nivel de selecciones es Cristiano Ronaldo, quien anunció su retiro de Portugal el pasado 5 de noviembre de 2026 acumulando 146 tantos con el combinado lusitano. El astro portugués aventaja por 20 anotaciones a las 126 registradas por Lionel Messi, quien un mes atrás disputó su último partido oficial defendiendo la albiceleste de Argentina.

Los máximos goleadores de selecciones