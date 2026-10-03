Kosovo vs. Austria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Kosovo y Austria se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Este domingo 4 de octubre, Kosovo recibe a Austria con la necesidad de recomponer el camino en la Liga de Naciones, mientras los austríacos llegan con la etiqueta de favoritos tras un arranque sólido en el grupo.

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Se trata de la cuarta fecha del certamen y ambos equipos pelean por asegurar un lugar cómodo en la tabla antes de que avance la fase. Para Kosovo es casi una final anticipada si quiere mantenerse con vida en la pelea por los primeros puestos.

Horario del partido

México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Kosovo llega golpeado después de caer 3-1 ante este mismo rival hace apenas una semana. El empate sin goles del último fin de semana ante Israel, de visitante, le dio un punto que sabe a poco: hoy está en el puesto 27 de 54 con apenas 4 unidades en tres partidos. Antes de esa racha irregular, había mostrado algo de solidez al ganarle 1-0 a Irlanda de local, pero necesita volver a esa versión si quiere sumar de local ante un rival de jerarquía.

Austria, en cambio, se mueve cómodo en la cuarta posición con 7 puntos. Viene de empatar 2-2 como visitante frente a Irlanda, en un partido que se le escapó tras ir arriba en el marcador, pero antes había goleado 3-1 tanto a Israel como al propio Kosovo, siempre jugando de local. Llega con la confianza de saberse superior en el papel y con la chance de sacar una diferencia importante en la tabla si gana afuera.

El historial entre Kosovo y Austria

El historial reciente entre ambos es corto pero elocuente: se enfrentaron una sola vez y ganó Austria. Fue hace apenas una semana, con un contundente 3-1 jugando de local, un resultado que deja a Kosovo con la cuenta en contra antes de este nuevo cruce.

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Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Austria vs. Kosovo 3-1 UEFA Nations League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis