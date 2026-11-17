Chile y Colombia se enfrentan en un amistoso en Santiago de Chile. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Chile y Colombia se enfrentan este martes 17 de noviembre en el cierre de la última Fecha FIFA del año. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago y comienza a partir de las 17:00hs (Ciudad de México).

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Este partido funciona como revancha inmediata luego de que ambos seleccionados se vieran las caras el pasado viernes en Cali, donde el conjunto cafetero se impuso por la mínima. Además, el choque sufrió un cambio de escenario de último momento por parte de la ANFP, trasladándose de la cancha del Estadio Nacional al recinto de Colo-Colo debido al mal estado del césped.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Chile y Colombia de este martes 17 de noviembre por el amistoso internacional se puede ver en México a través de Nación Deportes, el canal que sustituye a Fox Sports. A continuación, la información de como observar el juego en otros países.

México: Nación Deportes

Nación Deportes Centroamérica: YouTube (Gol Caracol y Fútbol RCN)

YouTube (Gol Caracol y Fútbol RCN) Sudamérica: Mega y MegaGO (Chile); Gol Caracol, Canal RCN y Ditu (Colombia); DSports y DGO (Argentina y resto de la región)

Mega y MegaGO (Chile); Gol Caracol, Canal RCN y Ditu (Colombia); DSports y DGO (Argentina y resto de la región) Estados Unidos: Fanatiz (PPV)

Fanatiz (PPV) España: YouTube (Gol Caracol y Fútbol RCN)

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Chile atraviesa un momento complicado tras perder cinco de sus últimos siete encuentros y caer 1-0 el viernes en el Pascual Guerrero por un desafortunado autogol de Guillermo Maripán. El equipo dirigido interinamente por Nicolás Córdova no registró remates al arco en ese duelo y ahora buscará hacerse fuerte ante su público.

Por su parte, Colombia llega a Santiago con el envión de su triunfo en Cali para disputar su quinto compromiso tras la Copa del Mundo 2026. El conjunto comandado por Néstor Lorenzo suma dos victorias, un empate y una derrota en este nuevo ciclo de recambio generacional.

En síntesis

Chile y Colombia juegan el martes 17 de noviembre a las 17:00hs (Ciudad de México) .

juegan el a las . Nación Deportes transmite el amistoso en México .

transmite el amistoso en . El encuentro se trasladó al Estadio Monumental David Arellano por mal estado del césped.