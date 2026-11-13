¿Por qué no juega Luis Díaz en Colombia vs. Chile por el amistoso internacional?

Néstor Lorenzo no podrá contar con uno de sus mejores futbolistas para el amistoso ante Chile que se disputará en Cali.

Desde las 18:00 horas de la Ciudad de México, la Selección Colombia recibirá a Chile en Cali por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El encuentro será una nueva oportunidad para que el equipo de Néstor Lorenzo continúe probando variantes y les dé minutos a diferentes futbolistas pensando en el proyecto que se viene durante los próximos años.

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El seleccionado cafetero atraviesa una etapa en la que busca consolidar una base competitiva. Después de alcanzar la final de la Copa América 2024 y disputar los octavos de final del Mundial 2026, Colombia pretende seguir creciendo y encontrar nuevas alternativas para afrontar sus próximos desafíos.

Del otro lado estará Chile, que también atraviesa un proceso de reconstrucción y necesita encontrar respuestas en sus nuevas generaciones. Si bien el resultado de este viernes no tendrá consecuencias en una clasificación oficial, será una buena prueba para que ambos entrenadores puedan evaluar rendimientos y determinar con qué futbolistas podrán contar en el futuro.

Sin embargo, Colombia tendrá una ausencia de muchísimo peso: Luis Díaz no estará disponible para enfrentar a la Roja. El extremo del Bayern Múnich quedó afuera de la convocatoria y tampoco podrá participar del segundo amistoso entre ambos seleccionados.

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¿Qué tiene Luis Díaz?

La ausencia de Luis Díaz se debe a un problema físico que sufrió el pasado 21 de octubre durante el encuentro entre Bayern Múnich y Arsenal, por la Champions League. El colombiano presentó una pequeña rotura muscular en el isquiotibial izquierdo, en la parte posterior del muslo.

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