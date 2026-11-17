La Selección de Colombia visita este martes 17 de noviembre a su similar de Chile en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. Para encarar este compromiso ante el rival sudamericano, sin embargo, el conjunto cafetero no podrá contar con Luis Díaz dentro de sus filas.

Publicidad

Luis Díaz quedó descartado para medirse frente a ‘La Roja’ debido a un problema físico. Durante el choque de la Champions League entre el Bayern Múnich y el Arsenal disputado el pasado 21 de octubre, el extremo sufrió una pequeña rotura muscular en el isquiotibial izquierdo, en la zona posterior del muslo.

A raíz de este contratiempo, ‘Lucho’ quedó marginado de la convocatoria de Néstor Lorenzo para la Fecha FIFA de noviembre, ventana en la que se pactaron dos encuentros amistosos precisamente frente a la Selección de Chile. En el primer compromiso de la serie el pasado viernes, celebrado en Santiago de Cali, el cuadro local se impuso por marcador de 1-0 gracias a un autogol de Guillermo Maripán.

Durante aquel cotejo, el estratega Lorenzo apostó por un esquema 4-4-2 con el exjugador de Pachuca y Monterrey, Nelson Deossa, desempeñándose como volante por izquierda, demarcación habitual de Luis Díaz, siendo relevado posteriormente por el elemento del América, Óscar Perea. Para este segundo ensayo, se prevé que el timonel mantenga un dibujo táctico similar, aplicando apenas una ligera rotación en el once inicial.

Publicidad

¡𝐻𝑜𝑦 𝑗𝑢𝑒𝑔𝑎 𝑡𝑢 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜, 𝐶𝑂𝐿𝑂𝑀𝐵𝐼𝐴! 🌟



🆚 🇨🇱

🗓️ Martes 17 de noviembre

🕞 6:00 pm (hora COL)

🏟️ Estadio Monumental David Arellano, Santiago (Chile)

🏆 Amistoso Internacional

📺 Fútbol RCN, App Canal RCN – Gol Caracol, Ditu#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/hhF5wM5K5T — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 17, 2026

Posible alineación de Colombia

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Dávinson Sánchez

Jhon Lucumí

Juan David Cabal

Gustavo Puerta

Jefferson Lerma

Jhon Arias

Yáser Asprilla

Nelson Deossa

Luis Suárez

En síntesis

Luis Díaz es baja con Colombia por rotura muscular en el isquiotibial izquierdo.

es baja con Colombia por rotura muscular en el isquiotibial izquierdo. El 17 de noviembre jugarán Chile y Colombia un partido amistoso internacional.

jugarán Chile y Colombia un partido amistoso internacional. La lesión ocurrió el 21 de octubre en un duelo de Champions League.