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¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Colombia vs. Chile por el amistoso internacional

Colombia y Chile disputan su primer partido amistoso en la fecha FIFA del mes de noviembre.

Colombia vs. Chile por el amistoso internacional.
© Getty ImagesColombia vs. Chile por el amistoso internacional.

Este viernes 13 de noviembre de 2026 continúa la actividad de la última Fecha FIFA del año con un atractivo enfrentamiento sudamericano. La Selección de Colombia recibe a su similar de Chile a partir de las 18:00 hs (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en un compromiso fundamental de preparación rumbo a las próximas competencias oficiales.

El combinado cafetalero, dirigido por Néstor Lorenzo, busca cerrar el calendario 2026 dejando una imagen sólida frente a su afición y probando nuevas variantes tácticas tras su participación mundialista. Para esta convocatoria, la Tricolor presenta ausencias notables de figuras habituales como Luis Díaz, Richard Ríos y Jaminton Campaz por problemas físicos.

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Por su parte, La Roja arriba a territorio colombiano con el impulso anímico de haber vencido a México en su última presentación amistosa. Bajo la conducción interina de Nicolás Córdova, el conjunto chileno intentará mantener el orden defensivo y la intensidad en la mitad de la cancha para dar la sorpresa como visitante, pese a no contar con el volante Marcelino Núñez por lesión.

La alineación de Colombia

  • Camilo Vargas
  • Daniel Muñoz
  • Dávinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Juan David Cabal
  • Gustavo Puerta
  • Jefferson Lerma
  • Jhon Arias
  • Yáser Asprilla
  • Nelson Deossa
  • Luis Suárez

La alineación de Chile

  • Lawrence Vigouroux
  • Diego Ulloa
  • Jonathan Villagra
  • Paulo Díaz
  • Gabriel Suazo
  • Vicente Pizarro
  • Felipe Loyola
  • Maximiliano Gutiérrez
  • Rodrigo Echeverría
  • Darío Osorio
  • Gonzalo Tapia
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En sintesis

  • Colombia y Chile se enfrentan este viernes 13 de noviembre a las 18:00 horas.
  • James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero serán bajas en Colombia para este partido.
  • Néstor Lorenzo y Nicolás Córdova dirigen a Colombia y Chile en el Pascual Guerrero.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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