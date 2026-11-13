¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Colombia vs. Chile por el amistoso internacional

Este viernes 13 de noviembre de 2026 continúa la actividad de la última Fecha FIFA del año con un atractivo enfrentamiento sudamericano. La Selección de Colombia recibe a su similar de Chile a partir de las 18:00 hs (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en un compromiso fundamental de preparación rumbo a las próximas competencias oficiales.

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El combinado cafetalero, dirigido por Néstor Lorenzo, busca cerrar el calendario 2026 dejando una imagen sólida frente a su afición y probando nuevas variantes tácticas tras su participación mundialista. Para esta convocatoria, la Tricolor presenta ausencias notables de figuras habituales como Luis Díaz, Richard Ríos y Jaminton Campaz por problemas físicos.

Por su parte, La Roja arriba a territorio colombiano con el impulso anímico de haber vencido a México en su última presentación amistosa. Bajo la conducción interina de Nicolás Córdova, el conjunto chileno intentará mantener el orden defensivo y la intensidad en la mitad de la cancha para dar la sorpresa como visitante, pese a no contar con el volante Marcelino Núñez por lesión.

La alineación de Colombia

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Dávinson Sánchez

Jhon Lucumí

Juan David Cabal

Gustavo Puerta

Jefferson Lerma

Jhon Arias

Yáser Asprilla

Nelson Deossa

Luis Suárez

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La alineación de Chile

Lawrence Vigouroux

Diego Ulloa

Jonathan Villagra

Paulo Díaz

Gabriel Suazo

Vicente Pizarro

Felipe Loyola

Maximiliano Gutiérrez

Rodrigo Echeverría

Darío Osorio

Gonzalo Tapia

En sintesis