Dónde y en qué estadio juegan Colombia vs. Chile por el amistoso internacional

Colombia y Chile se enfrentan este viernes 13 de noviembre por un amistoso internacional de la fecha FIFA. Conocé dónde se juega el encuentro, cuál es el estadio que recibirá a las selecciones y sus principales características.

Desde las 18:00 horas de la Ciudad de México, la Selección Colombia recibirá a Chile por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. Será el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados durante esta ventana de noviembre y uno de los partidos más atractivos de la jornada sudamericana.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará seguir probando variantes y encontrar nuevas alternativas de cara a los grandes objetivos que tendrá por delante. La Copa América y la clasificación al próximo Mundial aparecen como desafíos importantes para el combinado cafetero, que pretende consolidar una base competitiva y darle oportunidades a nuevos futbolistas.

Por su parte, Chile también atraviesa un proceso de reconstrucción y necesita encontrar respuestas en sus nuevas generaciones. Después de varios años complicados y de quedar afuera de los últimos tres Mundiales, estos amistosos representan una oportunidad para evaluar jugadores, recuperar confianza y comenzar a construir el futuro de la selección.

El encuentro se jugará en Colombia

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, ubicado en Cali, Colombia. También conocido como Estadio Olímpico de San Fernando, es uno de los escenarios deportivos más importantes del país y habitualmente recibe los partidos como local de América de Cali y otros clubes de la ciudad.

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El recinto cuenta con una capacidad aproximada para 37.899 espectadores y tiene una extensa historia como sede de acontecimientos deportivos nacionales e internacionales. Sus tribunas y su ambiente futbolero lo convierten en uno de los escenarios tradicionales del fútbol colombiano.

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