Estonia vs. Islandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Estonia y Ganará-o-no Islandia se cruzan el martes 6 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones, con los islandeses llegando como claros candidatos a quedarse con los tres puntos.
No hay mucho margen de error para ninguno de los dos en la tabla, aunque Islandia pelea por un lugar más arriba y Estonia necesita sostener el envión que le dio su último triunfo.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Estonia llega con la moral arriba después de ganarle 1-0 a Luxemburgo, un resultado que le permitió cortar una racha de empates. Antes había igualado sin goles ante Bulgaria y también había rescatado un punto frente al propio Islandia. Con 5 unidades en tres partidos, el equipo está en la mitad baja de la tabla general de la Liga de Naciones, pero el triunfo reciente le dio un respiro.
Islandia, en cambio, llega lanzada: goleó 3-0 a Bulgaria de local y repitió el mismo resultado como visitante ante Luxemburgo. Esa dupla de victorias contundentes la deja con 7 puntos y en zona más cómoda de la clasificación, a poco de meterse entre los mejores del certamen. El empate 1-1 que compartió con Estonia en la fecha anterior quedó atrás, pero sirve de antecedente inmediato para este cruce.
El historial entre Estonia e Islandia
El historial entre ambos tiene a Islandia como el más ganador: de los ocho enfrentamientos, se impuso en tres, Estonia solo pudo ganar uno y hubo cuatro empates. La diferencia de gol también lo favorece, con 11 tantos a favor contra 5 en contra.
El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada en la Liga de Naciones, que terminó 1-1 con Islandia como local. Antes de eso hubo otro empate idéntico en 2023 y uno sin goles en 2019, lo que muestra una paridad que se mantiene en los últimos cruces pese al claro predominio histórico islandés.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Islandia vs. Estonia
|1-1
|UEFA Nations League
|08/01/2023
|Islandia vs. Estonia
|1-1
|Friendlies
|15/01/2019
|Islandia vs. Estonia
|0-0
|Non-FIFA Friendlies
|31/03/2015
|Estonia vs. Islandia
|1-1
|Friendlies
|04/06/2014
|Islandia vs. Estonia
|1-0
|Friendlies
|19/11/2002
|Estonia vs. Islandia
|2-0
|Friendlies
|23/04/1996
|Estonia vs. Islandia
|0-3
|Friendlies
|16/08/1994
|Islandia vs. Estonia
|4-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Estonia e Islandia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Estonia suma 5 puntos en el torneo.
- Islandia suma 7 puntos en el torneo.