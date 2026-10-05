Estonia vs. Islandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Estonia e Islandia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Estonia y Ganará-o-no Islandia se cruzan el martes 6 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones, con los islandeses llegando como claros candidatos a quedarse con los tres puntos.

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No hay mucho margen de error para ninguno de los dos en la tabla, aunque Islandia pelea por un lugar más arriba y Estonia necesita sostener el envión que le dio su último triunfo.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Estonia llega con la moral arriba después de ganarle 1-0 a Luxemburgo, un resultado que le permitió cortar una racha de empates. Antes había igualado sin goles ante Bulgaria y también había rescatado un punto frente al propio Islandia. Con 5 unidades en tres partidos, el equipo está en la mitad baja de la tabla general de la Liga de Naciones, pero el triunfo reciente le dio un respiro.

Islandia, en cambio, llega lanzada: goleó 3-0 a Bulgaria de local y repitió el mismo resultado como visitante ante Luxemburgo. Esa dupla de victorias contundentes la deja con 7 puntos y en zona más cómoda de la clasificación, a poco de meterse entre los mejores del certamen. El empate 1-1 que compartió con Estonia en la fecha anterior quedó atrás, pero sirve de antecedente inmediato para este cruce.

El historial entre Estonia e Islandia

El historial entre ambos tiene a Islandia como el más ganador: de los ocho enfrentamientos, se impuso en tres, Estonia solo pudo ganar uno y hubo cuatro empates. La diferencia de gol también lo favorece, con 11 tantos a favor contra 5 en contra.

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El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada en la Liga de Naciones, que terminó 1-1 con Islandia como local. Antes de eso hubo otro empate idéntico en 2023 y uno sin goles en 2019, lo que muestra una paridad que se mantiene en los últimos cruces pese al claro predominio histórico islandés.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Islandia vs. Estonia 1-1 UEFA Nations League 08/01/2023 Islandia vs. Estonia 1-1 Friendlies 15/01/2019 Islandia vs. Estonia 0-0 Non-FIFA Friendlies 31/03/2015 Estonia vs. Islandia 1-1 Friendlies 04/06/2014 Islandia vs. Estonia 1-0 Friendlies 19/11/2002 Estonia vs. Islandia 2-0 Friendlies 23/04/1996 Estonia vs. Islandia 0-3 Friendlies 16/08/1994 Islandia vs. Estonia 4-0 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis