Dónde ver EN VIVO Bulgaria vs. Islandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bulgaria e Islandia se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bulgaria recibe a Islandia este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas un mes después de verse las caras, Bulgaria e Islandia vuelven a cruzarse, y esta vez no hay margen de error para los búlgaros si quieren meterse en la pelea del grupo.

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La revancha llega con Islandia cómoda en la parte alta de la tabla y Bulgaria obligada a reaccionar para no quedar relegada en la Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Bulgaria llega con las sensaciones mezcladas: después de la goleada que sufrió ante este mismo rival, se repuso con un triunfo 2-0 de visitante ante Luxemburgo. El equipo está 35° con apenas 4 puntos en cuatro partidos, así que necesita sostener esa reacción si quiere escalar posiciones en lo que queda del torneo.

Islandia, en cambio, llega lanzada. No pierde desde hace tres fechas y viene de un empate sin goles ante Estonia que no empañó una campaña sólida: 8 puntos en cuatro juegos y el puesto 13 de la tabla general. La visita sabe que repetir el resultado del cruce anterior la deja prácticamente con un pie en la siguiente fase del certamen.

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El historial entre Bulgaria e Islandia

El historial entre ambos tiene cinco antecedentes y favorece a Bulgaria, que ganó tres veces por una de Islandia y un empate. Sin embargo, el goleo quedó parejo con 9 tantos para los búlgaros contra 8 de los islandeses. El dato que pesa es el más reciente: hace apenas un mes, Islandia goleó 3-0 en el duelo directo, resultado que cambió la lógica histórica y que Bulgaria querrá borrar de la memoria colectiva.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Islandia vs. Bulgaria 3-0 UEFA Nations League 07/09/2005 Bulgaria vs. Islandia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2004 Islandia vs. Bulgaria 1-3 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2001 Islandia vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 24/03/2001 Bulgaria vs. Islandia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

México: 13:45 hs

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Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

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En síntesis