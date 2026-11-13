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Liga de Naciones

Alineaciones de Bulgaria e Islandia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Bulgaria e Islandia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bulgaria vs. Iceland, Liga de Naciones
Bulgaria vs. Iceland, Liga de Naciones

Bulgaria recibe a Islandia este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Bulgaria viene de ganarle 2-0 a Luxemburgo y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Islandia viene de empatar 0-0 con Estonia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Bulgaria e Islandia

Bulgaria (4-3-3): Daníel Naumov, Ivan Turitsov, Stefán Velkov, Emil Tsenov, Dimitar Velkovski, Andrian Kraev, Ilia Gruev, Georgi Rusev, Georgi Lazarov, Atanas Iliev, Kristiyan Balov. DT: Atanas Ribarski.

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Islandia (4-3-3): Hákon Valdimarsson, Victor Pálsson, Stefán Teitur Thordarson, Daníel Leó Grétarsson, Mikael Ellertsson, Gylfi Sigurdsson, Ísak Bergmann Johanneson, Hákon Arnar Haraldsson, Andri Gudjohnsen, Orri Óskarsson, Jón Dagur Thorsteinsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

La previa de Bulgaria e Islandia: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 13 de noviembre
  • Hora: 13:45 (hora de México)
  • Historial: 5 cruces — Bulgaria ganó 3, Islandia ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 03/10/2026: Islandia 3-0 Bulgaria
  • Próximo partido de Bulgaria: vs. Estonia, lunes 16 de noviembre
  • Próximo partido de Islandia: vs. Luxemburgo, lunes 16 de noviembre
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