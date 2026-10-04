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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Italia vs. Turquía por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Italy vs. Turkey, Liga de Naciones
Italy vs. Turkey, Liga de Naciones

Italia recibe a Turquía este lunes 5 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Italia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Turquía tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • México: 12:45 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Italia empató 1-1 como visitante ante Francia. El conjunto marcha 25° con 4 puntos. Antes ganó 4-1 como visitante ante Turquía.

Turquía viene de perder 0-3 como visitante ante Bélgica. El equipo ocupa el puesto 51 con 0 puntos. Antes perdió 1-4 como local ante Italia.

El historial entre Italia y Turquía

Italia y Turquía se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 8 triunfos de Italia y 4 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/09/2026Turquía vs. Italia1-4UEFA Nations League
04/06/2024Italia vs. Turquía0-0Friendlies
29/03/2022Turquía vs. Italia2-3Friendlies
11/06/2021Turquía vs. Italia0-3UEFA European Championship
15/11/2006Italia vs. Turquía1-1Friendlies
19/11/2002Italia vs. Turquía1-1Friendlies
11/06/2000Turquía vs. Italia1-2UEFA European Championship
21/12/1994Italia vs. Turquía3-1Friendlies
25/02/1973Turquía vs. Italia0-1UEFA World Cup Qualifiers
13/01/1973Italia vs. Turquía0-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Italia suma 4 puntos en el torneo.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
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