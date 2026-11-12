¿Dónde y en qué estadio juegan Italia vs. Francia por la Nations League 2026-27?

Italia recibe a Francia por la quinta jornada de la fase de grupos de la Nations League en busca de cortarles el invicto.

Italia y Francia se enfrentarán este jueves 12 de noviembre por la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27. El encuentro comenzará a las 13:45 horas de México y tendrá como escenario uno de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo.

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El seleccionado italiano será local y buscará aprovechar el apoyo de su público para conseguir una victoria importante frente a uno de sus grandes rivales continentales. Francia, por su parte, intentará mantener su buen rendimiento en la competición y sumar otros tres puntos para seguir en lo más alto de su grupo.

El partido promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada, ya que enfrentará a dos campeones del mundo con una extensa historia futbolística. Además, el resultado puede ser determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en esta edición del torneo.

San Siro, el estadio donde juegan Italia y Francia

El encuentro se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza, popularmente conocido como San Siro, ubicado en la ciudad de Milán, Italia. Se trata de uno de los recintos deportivos más reconocidos del mundo y es la casa de dos gigantes del fútbol italiano: AC Milan e Inter de Milán, históricos rivales de la Serie A.

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El estadio fue inaugurado el 19 de septiembre de 1926 y actualmente cuenta con una capacidad aproximada para 80.018 espectadores, lo que lo convierte en el estadio de mayor capacidad de Italia. Además, está reconocido por la UEFA como un recinto de categoría 4, la máxima distinción para este tipo de instalaciones.

Curiosamente, su denominación también tiene una particularidad: los aficionados del Milan suelen llamarlo San Siro, mientras que los seguidores del Inter acostumbran utilizar el nombre Giuseppe Meazza, en homenaje al histórico futbolista italiano.

En sintesis

El Estadio Giuseppe Meazza , conocido como San Siro, es casa del Milan e Inter.

, conocido como San Siro, es casa del Milan e Inter. El recinto fue inaugurado el 19 de septiembre de 1926 y alberga 80.018 espectadores.

19 de septiembre de 1926 y alberga 80.018 espectadores. San Siro fue sede de cuatro finales de la Copa de Europa y Champions League.