¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en el Italia vs. Francia de la UEFA Nations League 2026-27?

En búsqueda de asegurar la punta del grupo, Francia no contará con Ousmane Dembélé para enfrentar a Italia.

Francia buscará asegurar su boleto a los cuartos de final de la UEFA Nations League midiéndose ante Italia este jueves 12 de noviembre, en duelo correspondiente a la Jornada 5 de la edición 2026-27. Sin embargo, para encarar este compromiso de alto voltaje, Ousmane Dembélé figura como otra de las bajas sensibles que aquejan a ‘Les Bleus’.

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El extremo galo quedó descartado para enfrentar a la escuadra italiana debido a problemas físicos. Durante el choque frente al FC Barcelona en la Champions League, la figura del París Saint-Germain sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo, dolencia que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego desde entonces.

Tras producirse el percance el pasado 20 de octubre, Dembélé no ha logrado volver a la actividad oficial, motivo por el cual se determinó no incluirlo en la convocatoria del conjunto dirigido por Zinedine Zidane. Ante su ausencia, el cuerpo técnico abrió la puerta en la selección mayor a jóvenes promesas como Eli Junior Kroupi, Senny Mayulu y Pablo Pagis.

Para medirse a la selección italiana, Zidane apostó por un tridente ofensivo integrado por Michael Olise, Désiré Doué y Bradley Barcola. Un triunfo este jueves no sólo le garantizará al cuadro francés el pase a la ronda eliminatoria, sino que también le asegurará de forma matemática la cima del Grupo 1 de la Liga A de la Nations League.

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Le XI des Bleus pour affronter l'Italie ⚔️🇫🇷



⌚️ 20h45 sur TF1 📺#ITAFRA pic.twitter.com/OoPN2BITf8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 12, 2026

Alineación de Francia vs. Italia

Mike Maignan

Malo Gusto

Dayot Upamecano

Jérémy Jacquet

Adrien Truffert

Rayan Cherki

Lucas Da Cunha

Adrien Rabiot

Michael Olise

Désiré Doué

Bradley Barcola

En síntesis

Ousmane Dembélé es baja con Francia por lesión muscular en el muslo izquierdo.

es baja con Francia por lesión muscular en el muslo izquierdo. El 12 de noviembre jugarán Italia y Francia por la UEFA Nations League.

jugarán Italia y Francia por la UEFA Nations League. La lesión ocurrió el 20 de octubre jugando ante FC Barcelona en Champions.