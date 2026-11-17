La Selección Paraguaya enfrenta a Japón este martes 17 de noviembre por un amistoso internacional de la fecha FIFA. Conocé a qué hora juegan, qué canales transmitirán el partido en vivo y cómo seguirlo por streaming online.

Japón y Paraguay se enfrentan este martes 17 de noviembre por un partido de carácter amistoso internacional. El encuentro se lleva a cabo en el National Stadium en Kallang, Singapur, y comienza a partir de las 07:10hs (Ciudad de México).

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Este partido sirve como una prueba de fuego para ambos seleccionados de cara a sus respectivos compromisos por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El conjunto nipón busca consolidar su buen juego ante un rival sudamericano de peso, mientras que la Albirroja intentará afianzar su funcionamiento y ganar confianza.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Japón y Paraguay de este martes 17 de noviembre por el amistoso internacional se puede ver en Paraguay GEN, Trece y VS Sports, además de la plataforma de streaming APF TV. Sin embargo, para México todavía no hay una señal confirmada.

México: Por confirmar

Por confirmar Centroamérica: Por confirmar

Por confirmar Sudamérica: Por confirmar

Por confirmar Paraguay : GEN, Trece, VS Sports y APF TV.

: GEN, Trece, VS Sports y APF TV. Estados Unidos : Por confirmar

: Por confirmar España: Por confirmar

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Japón está viviendo los últimos meses de Hajime Moriyasu como entrenador. El DT, que estuvo al mando tanto en el Mundial 2022 como en el de 2026, anunció continuará en el cargo hasta la conclusión de la Copa Asiática 2027 (que se disputará en enero y febrero de 2027), tras lo cual dejará su puesto, mientras que Go Oiwa será su sucesor.

Por su parte, Paraguay, bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, se presenta con el objetivo de continuar ajustando piezas y consolidar su idea táctica pensando en la dura competencia de las Eliminatorias Sudamericanas. La albirroja buscará extender la racha que arrastra luego del Mundial 2026 con victorias contra Bolivia (2-0), Colombia (1-0) y Singapur (4-1).