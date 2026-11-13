Dónde ver EN VIVO Singapur vs. Paraguay por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online

La Selección Paraguaya enfrenta a Singapur este viernes 13 de noviembre por un amistoso internacional de la fecha FIFA. Conocé a qué hora juegan, qué canales transmitirán el partido en vivo y cómo seguirlo por streaming online.

Singapur y Paraguay se enfrentan este viernes 13 de noviembre por un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Nacional de Singapur y comienza a partir de las 06:00 hs (Ciudad de México).

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Este compromiso abre la gira asiática de la selección sudamericana, que aprovechará esta ventana de noviembre para probar variantes tácticas y consolidar su idea de juego antes de medirse ante Japón la próxima semana. Por su parte, el combinado local buscará hacer pesar su localía y medir fuerzas ante un rival mundialista.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Singapur y Paraguay de este viernes 13 de noviembre por el amistoso internacional se puede ver en México y distintas regiones del continente a través de las siguientes opciones oficiales de TV y streaming:

México: App APF TV (streaming oficial gratuito)

App APF TV (streaming oficial gratuito) Paraguay: El Trece, GEN, Paraguay TV y App APF TV

El Trece, GEN, Paraguay TV y App APF TV Centroamérica: App APF TV

App APF TV Sudamérica: App APF TV

App APF TV Estados Unidos: App APF TV

App APF TV España: App APF TV

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Singapur llega a este desafío internacional con la necesidad de recomponer su imagen tras haber caído goleado por 6-0 ante Malasia en su última presentación por la FIFA ASEAN Cup. El conjunto asiático registra dos triunfos y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos, y afrontará apenas el tercer duelo en su historia frente a una selección sudamericana.

Por su parte, Paraguay atraviesa un gran presente bajo la conducción técnica de Gustavo Alfaro. La Albirroja viene de alcanzar los dieciseisavos de final en el Mundial 2026 y encadena victorias consecutivas en sus amistosos recientes tras derrotar 2-0 a Bolivia y 1-0 a Colombia, resultados con los que buscará sostener su inercia ganadora en territorio asiático.

En sintesis

Singapur y Paraguay se enfrentan este viernes 13 de noviembre a las 06:00 horas.

este viernes 13 de noviembre a las 06:00 horas. La App APF TV transmitirá el amistoso internacional en México, Estados Unidos y Sudamérica.

transmitirá el amistoso internacional en México, Estados Unidos y Sudamérica. Gustavo Alfaro dirige a Paraguay, que suma victorias consecutivas tras vencer a Bolivia y Colombia.