¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Colombia vs. Paraguay por el amistoso internacional

Colombia y Paraguay se enfrentan este viernes en un amistoso. Los titulares de ambos equipos para el juego.

Este viernes 2 de octubre la actividad del futbol a nivel selecciones no se detiene y nos regala un atractivo duelo sudamericano. En el marco de la presente Fecha FIFA se enfrentan las selecciones de Colombia y Paraguay en un partido amistoso que se lleva a cabo en los Estados Unidos.

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Colombia viene de empatar 1-1 con la Selección Mexicana el sábado pasado en lo que fue su primer amistoso en esta Fecha FIFA. El conjunto cafetero no cuenta con Luis Díaz debido a que Néstor Lorenzo decidió no convocarlo para darle descanso, mientras que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero se retiraron de su selección, entre otras ausencias importantes.

Por su parte, Paraguay derrotó por 2-0 a Bolivia en su primer amistoso. Gustavo Alfaro renovó su contrato con la Albirroja después de alcanzar los octavos de final del Mundial 2026 y el combinado guaraní busca seguir creciendo como equipo mientras le da oportunidad a otros jóvenes.

La probable alineación de Colombia

Kevin Mier

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Álvaro Angulo

Gustavo Puerta

Richard Ríos

Jhon Arias

Yaser Asprilla

Carlos Gómez

Kevin Viveros

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La probable alineación de Paraguay