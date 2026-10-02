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¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Colombia vs. Paraguay por el amistoso internacional

Colombia y Paraguay se enfrentan este viernes en un amistoso. Los titulares de ambos equipos para el juego.

Luis Díaz no juega con Colombia ante Paraguay
© Getty ImagesLuis Díaz no juega con Colombia ante Paraguay

Este viernes 2 de octubre la actividad del futbol a nivel selecciones no se detiene y nos regala un atractivo duelo sudamericano. En el marco de la presente Fecha FIFA se enfrentan las selecciones de Colombia y Paraguay en un partido amistoso que se lleva a cabo en los Estados Unidos.

Colombia viene de empatar 1-1 con la Selección Mexicana el sábado pasado en lo que fue su primer amistoso en esta Fecha FIFA. El conjunto cafetero no cuenta con Luis Díaz debido a que Néstor Lorenzo decidió no convocarlo para darle descanso, mientras que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero se retiraron de su selección, entre otras ausencias importantes.

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Por su parte, Paraguay derrotó por 2-0 a Bolivia en su primer amistoso. Gustavo Alfaro renovó su contrato con la Albirroja después de alcanzar los octavos de final del Mundial 2026 y el combinado guaraní busca seguir creciendo como equipo mientras le da oportunidad a otros jóvenes.

La probable alineación de Colombia

  • Kevin Mier
  • Daniel Muñoz
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Álvaro Angulo
  • Gustavo Puerta
  • Richard Ríos
  • Jhon Arias
  • Yaser Asprilla
  • Carlos Gómez
  • Kevin Viveros

La probable alineación de Paraguay

  • Gastón Olveira
  • Juan Cáceres
  • Gustavo Gómez
  • Omar Alderete
  • Alexandro Maidana
  • Andrés Cubas
  • Diego Gómez
  • Mauricio
  • Miguel Almirón
  • Julio Enciso
  • Robert Morales
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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