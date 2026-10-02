¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Colombia vs. Paraguay por el amistoso internacional

Este viernes 2 de octubre la actividad del futbol a nivel selecciones no se detiene y nos regala un atractivo duelo sudamericano. En el marco de la presente Fecha FIFA se enfrentan las selecciones de Colombia y Paraguay en un partido amistoso que se lleva a cabo en los Estados Unidos.
Colombia viene de empatar 1-1 con la Selección Mexicana el sábado pasado en lo que fue su primer amistoso en esta Fecha FIFA. El conjunto cafetero no cuenta con Luis Díaz debido a que Néstor Lorenzo decidió no convocarlo para darle descanso, mientras que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero se retiraron de su selección, entre otras ausencias importantes.
Por su parte, Paraguay derrotó por 2-0 a Bolivia en su primer amistoso. Gustavo Alfaro renovó su contrato con la Albirroja después de alcanzar los octavos de final del Mundial 2026 y el combinado guaraní busca seguir creciendo como equipo mientras le da oportunidad a otros jóvenes.
La probable alineación de Colombia
- Kevin Mier
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Álvaro Angulo
- Gustavo Puerta
- Richard Ríos
- Jhon Arias
- Yaser Asprilla
- Carlos Gómez
- Kevin Viveros
La probable alineación de Paraguay
- Gastón Olveira
- Juan Cáceres
- Gustavo Gómez
- Omar Alderete
- Alexandro Maidana
- Andrés Cubas
- Diego Gómez
- Mauricio
- Miguel Almirón
- Julio Enciso
- Robert Morales