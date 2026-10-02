La 'Sele' tiene sus elegidos para esta noche, pero su gran estrella no firmará planilla. La razón de su baja.

El Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey abre sus puertas para recibir un amistoso internacional de altísimo nivel entre dos selecciones que vienen de ser mundialistas. Este viernes por la noche se verán las caras Colombia y Paraguay, que muy pronto también podrían reencontrarse en Copa América y Eliminatorias Sudamericanas.

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En esta interesantísima propuesta para seguir hoy, faltará un condimento especial que podía darle un salto de calidad al compromiso. Luis Díaz no verá minutos con la ‘Tricolor’ en esta oportunidad, siendo la habitual carta de ataque más desequilibrante que tienen. Ni siquiera lo hará ingresando en el complemento como un relevo.

La baja del guajiro no es sorpresa para la Selección de Colombia, sino todo lo contrario, ya que fue premeditada. El entrenador acordó no convocarlo para esta fecha FIFA por descanso. Luis Díaz venía con una agenda recargada de partidos con su club, Bayern Múnich, y luego de una plática con Nestor Lorenzo optaron por que no viaje.

Luis Díaz verá el amistoso por TV [foto: Getty]

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Según reveló públicamente el propio director técnico, notó agotado al jugador y prefirió no hacerlo pasar por una carga mayor. De esta manera, además, podía darle más oportunidades a otros futbolistas en su posición. Así, por ejemplo, llevó a Oscar Perea, el nuevo refuerzo del América de la Liga MX que podrá mostrar sus credenciales.

Luis Díaz ha sentido el fuerte y repetitivo calendario de su equipo, y por estos tiempo suma 1 gol y 0 asistencias en sus últimos 7 partidos. Este parate le permitirá ponerse en mejor forma y regresar a la Selección Colombiana con mejores pilas. El guajiro observará el compromiso y apoyará a sus compañeros a la distancia.

Con la ausencia de Luis Díaz, Colombia y Paraguay disputarán el amistoso internacional HOY viernes 2 de octubre, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. El encuentro entre contendientes sudamericanos se llevará a cabo a partir de las 18.00 horas del Centro de México (21.00 hora Paraguay y 19.00 hora Colombia).