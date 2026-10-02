¿Por qué no juega James Rodríguez en Colombia vs. Paraguay por un amistoso 2026?

El ídolo de la escuadra cafetera no figura en la convocatoria para el cruce ante la 'Albirroja' El motivo.

La Selección Colombia continuará su participación en esta ventana internacional, cuando se enfrente ante sus pares de Paraguay este viernes 2 de octubre en Estados Unidos. Los dirigidos por Nestor Lorenzo buscarán su primera victoria luego de la Copa del Mundo así como recuperar la memoria futbolística y su fluidez de juego.

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El conjunto cafetero viene de igualar 1-1 con México en su primer desafío de esta jornada FIFA, en un partido que dejó un tiempo para cada uno y donde no se fueron conformes. Luis Suárez había abierto el marcador para Colombia e invitaba al triunfo, pero Gilberto Mora empató las cosas para su rival y les dejó un mal sabor de boca.

Ahora, para intentar volver a ganar, Colombia tendrá una baja importante respecto a la última cita mundialista: James Rodríguez no será parte del encuentro de hoy. El histórico “10” del conjunto tricolor será uno de los ausentes del compromiso de esta noche ante Paraguay, en el segundo desafío del equipo en este parate.

La pérdida de James Rodríguez, sin embargo, es definitiva y no solo atañe a este amistoso internacional. El emblemático futbolista de gran talento de la Selección Colombiana no jugará hoy ya que se retiró de la escuadra nacional de su país. Luego del último Mundial, el ex capitán del seleccionado anunció que no seguiría vistiendo los colores.

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Después de disputar la Copa del Mundo, James Rodríguez regresó a casa y fichó en Atlético Nacional, uno de los grandes de Colombia y donde estará sus últimos años de carrera. Allí ha encajado de inmediato, aportando goles, asistencias, ordenando el vestidor y llenando estadios cada vez que le toca jugar a su equipo en su país.

James en su actualidad en Atlético Nacional [Foto: Getty]

En una conferencia de prensa reciente, el entrenador Néstor Lorenzo confesó que prepararán un “partido despedida” para que James Rodríguez pueda decir adiós dentro del campo. El mismo sería en noviembre y haría que el enganche pueda recibir el cariño de los fanáticos. Lo cierto es que este viernes no estará por ese motivo ante Paraguay.