Singapur y Brasil se enfrentan este martes en un amistoso internacional. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Singapur y Brasil se enfrentan este martes 17 de noviembre por un partido amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Nacional de Singapur (Kallang) y comienza a partir de las 04:00hs (Ciudad de México).

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Este partido marca el cierre de la gira asiática de la Verdeamarela en 2026 y representa un duelo inédito en la historia del futbol, ya que nunca antes se habían enfrentado a nivel de selecciones mayores. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti busca lavar su imagen y cerrar el año con una alegría tras la dura derrota sufrida frente a Japón.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Singapur y Brasil de este martes 17 de noviembre no cuenta con transmisión oficial confirmada por televisión ni plataformas de streaming en México. A continuación, la información de la televisación en otros países.

México : Sin transmisión oficial

: Sin transmisión oficial Brasil : TV Globo, SporTV y Globoplay

: TV Globo, SporTV y Globoplay Sudamérica : Disney+ Premium (en países seleccionados como Chile) / Sin transmisión oficial en el resto de la región

: Disney+ Premium (en países seleccionados como Chile) / Sin transmisión oficial en el resto de la región Estados Unidos : Sin transmisión oficial en TV

: Sin transmisión oficial en TV España: Sin transmisión oficial confirmada

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Singapur (ubicado en el puesto 149 del ranking FIFA) atraviesa una exigente ventana internacional aprovechando su localía. El conjunto dirigido por Gavin Lee viene de caer por 4-1 ante Paraguay el pasado viernes y buscará hacerse fuerte en casa para competir de igual a igual en una cita histórica frente a los pentacampeones del mundo.

Por su parte, Brasil llega con la necesidad de recuperar confianza. La Canarinha viene de perder 3-2 ante Japón el sábado en un partido donde mostró poderío ofensivo con un doblete de Vinícius Júnior, pero sufrió desatenciones defensivas sobre el final. Para este compromiso, Ancelotti realizará pruebas en el once inicial y no podrá contar con Raphinha por suspensión.

En síntesis

Singapur y Brasil juegan el martes 17 de noviembre a las 04:00hs (Ciudad de México) .

juegan el a las . En México no hay transmisión oficial del partido.

Carlo Ancelotti no contará con Raphinha por suspensión y Brasil llega tras caer 3-2 ante Japón.