Dónde ver EN VIVO India vs. Brasil por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online

India y Brasil se enfrentan este sábado 3 de octubre por un encuentro amistoso internacional de la Fecha FIFA. El partido se disputará en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium) de Calcuta, India, y comenzará a partir de las 08:00hs (tiempo del Centro de México).
Este choque inédito e histórico sirve de cierre para la gira internacional en Asia. El seleccionado pentacampeón del mundo visita la India en una exhibición especial de Fecha FIFA ante los Blue Tigers, atrayendo una enorme expectativa por ver a las figuras sudamericanas en territorio asiático.
¿Por dónde ver el partido?
El partido entre India y Brasil de este sábado 3 de octubre se podrá seguir en vivo a través de distintas opciones en televisión y plataformas digitales, según tu ubicación:
- México: Star+ / ESPN / FOX Sports (plataformas con derechos para amistosos internacionales FIFA)
- Brasil: TV Globo, ge.globo, SporTV y Globoplay
- India: Sony Sports Network (Sony Ten), Sony LIV
- Sudamérica: Disney+ Premium / ESPN
- Estados Unidos: FOX Sports, Telemundo Deportes, ViX
- España: Movistar+ / M+ Vamos
La actualidad de ambos equipos
Por el lado del local, la Selección de India afronta un duelo de máxima trascendencia e impacto mediático. El conjunto dirigido por Manolo Márquez busca mostrar orden defensivo ante su afición en Calcuta y aprovechar esta cita ante un gigante histórico del fútbol mundial para medir su crecimiento futbolístico.
La Inteligencia Artificial predijo el resultado de México vs. Estados Unidos por el amistoso
Por su parte, Brasil llega a este encuentro con la intención de cerrar de forma positiva su gira por el continente. El equipo brasileño contempla rotar piezas en su formación titular para probar alternativas tácticas en ataque y darle minutos a futbolistas que buscan consolidar su lugar en la convocatoria de la Verdeamarela.
En sintesis
- Brasil e India disputan un amistoso internacional en Calcuta este sábado 3 de octubre.
- Salt Lake Stadium recibe el inédito partido a las 08:00 horas del Centro de México.
- Manolo Márquez y Brasil buscan cerrar de forma positiva su gira por el continente.