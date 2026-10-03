Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Amistoso Internacional

¿Juega Vinicius Jr? Las alineaciones de India vs. Brasil por el amistoso internacional

Conoce los futbolistas que saltarán al campo a participar del encuentro de este sábado a la mañana.

Vinicius Jr, mirado de reojo en Brasil.
© Getty ImagesVinicius Jr, mirado de reojo en Brasil.

En la continuidad de esta fecha FIFA de selecciones nacionales, India y Brasil serán los encargados de abrir la actividad futbolera de este sábado 3 de octubre. El equipo de Carlo Ancelotti viene de volver al triunfo y quiere seguir por la senda de la victoria en su próximo amistoso internacional. A continuación, repasa las alineaciones para el juego.

¿Juega Vinicius Jr en India vs. Brasil por el amistoso internacional?

Tal como informó Globo tras la última práctica, Carlo Ancelotti confirmó a Vinicius Jr como titular para la visita a la Selección de India de este sábado por la mañana. La estrella del Real Madrid, en medio de una lluvia de críticas de los aficionados por sus últimos rendimientos con la ‘Canarinha’, tendrá otra oportunidad de demostrar.

+ Seguinos en

La probable alineación de India ante Brasil:

  • Gurpreet Sandhu.
  • Abhishek Tekcham.
  • Anwar Ali.
  • Bijoy Varghese.
  • Akash Mishra.
  • Vikram Singh.
  • Lalengmawia Ralte.
  • Ricky Shabong.
  • Ashique Kuruniyan.
  • Ryan Williams.
  • Manvir Singh.

DT: Khalid Jamil.

Ver también

¿Por qué no juega Neymar Jr en Sao Paulo vs. Santos por el Brasileirao 2026?

La probable alineación de Brasil ante India:

  • Pedro Morisco.
  • Matheuzinho.
  • Marquinhos.
  • Arthur Dias.
  • Douglas Santos.
  • Danilo.
  • Andrey Santos.
  • Gabriel Bontempo.
  • Estêvão.
  • Pedro.
  • Vinicius Júnior.

DT: Carlo Ancelotti.

¿Cuándo juegan India vs. Brasil por el amistoso internacional?

El partido India vs. Brasil se llevará a cabo HOY sábado 3 de octubre, en el Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, localizado en la ciudad de Cálcuta, en la India. El enfrentamiento está programado para dar comienzo desde las 08.00 horas del Centro de México (11.00 hora Brasil), en una de las primeras propuestas del día.

Vini Jr será de la partida contra India [Foto: Getty]

Vini Jr será de la partida contra India [Foto: Getty]

¿Qué canal transmite India vs. Brasil por el amistoso internacional?

El partido India vs. Brasil se podrá sintonizar en vivo y en directo en todo el territorio brasileño a través de las SporTV y Globo. En México y el resto de Latinoamérica, el encuentro no contará con ningún tipo de cobertura. Por su parte, en India se podrá ver por las señales de Sony LIV, JioTV, SONY Ten 2, SONY Ten 3 y SONY Ten 4.

Martín Zajic
Martín Zajic
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones