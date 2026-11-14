Dónde ver EN VIVO Japón vs. Brasil por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online

Japón y Brasil se enfrentan este sábado 14 de noviembre en un amistoso internacional disputado en Singapur. Conocé el horario del partido y qué canales de televisión y plataformas transmitirán el encuentro EN VIVO en cada país.

Japón y Brasil se enfrentan este sábado 14 de noviembre por un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Nacional de Singapur y comienza a partir de las 04:15hs (Ciudad de México).

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Este compromiso abre la gira asiática de la selección sudamericana en la última ventana internacional de 2026, además de reeditar el cruce que ambas escuadras protagonizaron en los dieciseisavos de final de la pasada Copa del Mundo, donde la Verdeamarela se impuso 2-1 sobre la hora.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Japón y Brasil de este sábado 14 de noviembre por el amistoso internacional no cuenta con transmisión televisiva confirmada para territorio mexicano, por lo que las opciones oficiales en las distintas regiones son las siguientes:

México: Sin transmisión oficial en TV o streaming

Sin transmisión oficial en TV o streaming Brasil: TV Globo, SporTV, Globoplay y CazéTV

TV Globo, SporTV, Globoplay y CazéTV Japón: TV Asahi y U-NEXT

TV Asahi y U-NEXT Estados Unidos: Sin transmisión oficial en TV

Sin transmisión oficial en TV España: M+ Liga de Campeones (Movistar Plus+)

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto asiático, Japón llega a este desafío dirigido por Hajime Moriyasu con el objetivo de tomarse revancha tras la eliminación sufrida ante la Canarinha en el Mundial 2026. Para esta presentación en Singapur, los Samuráis Azules presentan bajas importantes por lesión como Kaoru Mitoma, Takehiro Tomiyasu y Ayase Ueda.

Por su parte, Brasil inicia su recorrido por Asia bajo la conducción técnica de Carlo Ancelotti con un plantel renovado en el que figuran referentes ofensivos como Vinícius Júnior y Raphinha. La selección brasileña viene de golear 4-0 a India en su último amistoso y buscará mantener su racha positiva antes de medirse frente a Singapur el próximo martes.

En sintesis

Japón y Brasil se enfrentan este sábado 14 de noviembre a las 04:15 horas.

este sábado 14 de noviembre a las 04:15 horas. Carlo Ancelotti dirige a Brasil frente a Japón en el Estadio Nacional de Singapur.

frente a Japón en el Estadio Nacional de Singapur. Vinícius Júnior y Raphinha lideran a Brasil tras golear 4-0 a India en amistoso.