¿Por qué no juega Neymar Jr. en India vs. Brasil por el amistoso internacional?

Brasil se mide ante India por un amistoso sin Neymar Jr, quién ya tomó una decisión con su futuro.

Brasil afronta su tercer partido amistoso de esta fecha FIFA durante la gira que realiza para comenzar un nuevo proyecto después del Mundial 2026, donde la Canarinha no consiguió cumplir con las expectativas. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ya disputó dos encuentros frente a Australia: el primero terminó en empate 1-1 y el segundo fue victoria brasileña por 4-2.

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Desde las 8:00 horas de CDMX, Brasil se mide ante India en su tercera presentación de esta gira, con el objetivo de continuar encontrando su mejor versión y que el entrenador italiano pueda probar diferentes variantes de cara a los próximos compromisos.

Una de las ausencias que más llama la atención es la de uno de los históricos de la selección brasileña: Neymar Jr. El delantero no estuvo presente en los dos partidos anteriores ante Australia y tampoco será parte del equipo que enfrentará a India.

¿Por qué no juega Neymar Jr. ante India?

La ausencia de Neymar Jr. se debe a que el histórico delantero ya se retiró de la Selección de Brasil. Después de varios años como uno de los principales referentes de la Canarinha, el atacante decidió dar un paso al costado tras el Mundial 2026.

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Para Neymar, aquella Copa del Mundo representaba su última gran oportunidad de conseguir el título mundial con Brasil. Sin embargo, el objetivo no pudo cumplirse y, después del torneo, tomó la decisión de cerrar su etapa con la selección.

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