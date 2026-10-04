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Irlanda del Norte vs. Georgia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Irlanda del Norte y Georgia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Northern Ireland vs. Georgia, Liga de Naciones
Northern Ireland vs. Georgia, Liga de Naciones

Apenas diez días después de cruzarse en Tiflis, Irlanda del Norte y Georgia se vuelven a ver las caras el lunes 5 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.

El historial reciente le sonríe a los norirlandeses, que llegan con la mejor racha del grupo, mientras Georgia necesita reaccionar para no quedar descolgada en la tabla.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Irlanda del Norte llega envalentonada: viene de golear 3-0 a Ucrania como visitante y antes había rescatado un empate sin goles ante Hungría de local. Con 7 puntos en 3 partidos, el equipo se ubica octavo entre los 54 de la liga y ya le ganó a este mismo rival hace menos de dos semanas.

Georgia atraviesa un presente complicado. Cayó 1-0 ante Hungría en su última presentación, después de empatar sin goles con Ucrania y de perder justamente contra Irlanda del Norte. Con un solo punto sumado en tres fechas, el equipo aparece en el puesto 44 y necesita un resultado positivo para no seguir perdiendo terreno.

El historial entre Irlanda del Norte y Georgia

Los antecedentes son cortos pero contundentes a favor de Irlanda del Norte, que ganó los dos únicos enfrentamientos entre ambas selecciones y le sacó cinco goles de diferencia en total. El más reciente fue justamente hace pocos días, cuando se impuso 1-0 en Georgia. El otro antecedente data de 2008, cuando los norirlandeses golearon 4-1 en casa.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Georgia vs. Irlanda del Norte0-1UEFA Nations League
26/03/2008Irlanda del Norte vs. Georgia4-1Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Irlanda del Norte y Georgia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Irlanda del Norte suma 7 puntos en el torneo.
  • Georgia suma 1 punto en el torneo.
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