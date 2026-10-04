Irlanda del Norte vs. Georgia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Apenas diez días después de cruzarse en Tiflis, Irlanda del Norte y Georgia se vuelven a ver las caras el lunes 5 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.
El historial reciente le sonríe a los norirlandeses, que llegan con la mejor racha del grupo, mientras Georgia necesita reaccionar para no quedar descolgada en la tabla.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Irlanda del Norte llega envalentonada: viene de golear 3-0 a Ucrania como visitante y antes había rescatado un empate sin goles ante Hungría de local. Con 7 puntos en 3 partidos, el equipo se ubica octavo entre los 54 de la liga y ya le ganó a este mismo rival hace menos de dos semanas.
Georgia atraviesa un presente complicado. Cayó 1-0 ante Hungría en su última presentación, después de empatar sin goles con Ucrania y de perder justamente contra Irlanda del Norte. Con un solo punto sumado en tres fechas, el equipo aparece en el puesto 44 y necesita un resultado positivo para no seguir perdiendo terreno.
El historial entre Irlanda del Norte y Georgia
Los antecedentes son cortos pero contundentes a favor de Irlanda del Norte, que ganó los dos únicos enfrentamientos entre ambas selecciones y le sacó cinco goles de diferencia en total. El más reciente fue justamente hace pocos días, cuando se impuso 1-0 en Georgia. El otro antecedente data de 2008, cuando los norirlandeses golearon 4-1 en casa.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|0-1
|UEFA Nations League
|26/03/2008
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|4-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Irlanda del Norte y Georgia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Irlanda del Norte suma 7 puntos en el torneo.
- Georgia suma 1 punto en el torneo.