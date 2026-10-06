¿Dónde y en qué estadio juegan Colombia vs. Perú por el amistoso internacional?

Colombia y Perú se enfrentan por un nuevo amistoso internacional en el cierre de la fecha FIFA. El partido se jugará en el Chase Stadium de Florida.

Este martes 6 de octubre se cierra una nueva fecha FIFA y Colombia enfrentará a Perú en un amistoso internacional. El encuentro comenzará a las 17:45 hs de la CDMX y tendrá como escenario un estadio ubicado en el estado de Florida, Estados Unidos.

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Se trata del Chase Stadium, recinto que recibirá a ambos equipos sudamericanos que quieren seguir probando variantes pensando en lo que se viene en los próximos meses.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo buscará conseguir su primera victoria de esta fecha FIFA, luego de igualar 1-1 ante México y caer 1-0 frente a Paraguay. Por su parte, Perú también intentará cerrar esta jornada internacional con un resultado positivo.

Chase Stadium, el escenario del partido

El encuentro se disputará en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida, dentro del área metropolitana de Miami. El estadio cuenta con capacidad para aproximadamente 21.550 espectadores y fue construido en el mismo lugar donde anteriormente se encontraba el histórico Lockhart Stadium.

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El recinto fue utilizado como casa de Inter Miami durante sus primeros años y actualmente es sede permanente de Inter Miami II y de las categorías formativas de la institución. Para los partidos de fútbol, el estadio tiene una disposición orientada de sur a norte, una característica pensada también para reducir el impacto del sol sobre los arqueros durante los encuentros disputados durante el día.

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