El Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey será el anfitrión de un verdadero partidazo, cuando México y Perú se reencuentran después de un tiempo, este martes por la tarde. Los de CONCACAF y los de CONMEBOL probarán sus fuerzas mano a mano, por un nuevo amistoso internacional dentro de esta ventana de septiembre.

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Para este encuentro particular, el estadounidense Jon Freemon es el árbitro designado por la organización del amistoso internacional para impartir justicia en el juego. El réferi elegido para comandar el compromiso entre México y Perú habitualmente dirige en la Major League Soccer, pero esta vez le toca un gran duelo de selecciones.

Jon Freemon nació en 1989 en Olathe, Kansas, tiene apenas 36 años de edad y es uno de los silbantes de mayor proyección para futuras competencias de Concacaf y de FIFA. Su incursión en el mundo arbitral ocurrió a los 13 años, cuando era todavía un niño, y su formación siguió por la USL League Two hasta llegar a la MLS.

Jon Freemon, el designado para México-Perú [Foto: Imago]

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No solamente el árbitro es estadounidense. Todo el cuerpo arbitral del amistoso pertenece a los Estados Unidos. Kyle Thomas Atkin y José Joaquín Da Silva Blanco serán los asistentes, mientras que Guido González Jr será el cuarto árbitro. Por su parte, Chris Penso y José Carlos Rivero serán las autoridades a cargo del VAR y la tecnología.

El réferi que dirigirá México vs. Perú es árbitro internacional FIFA desde 2024, a partir de lo cual ha tenido el privilegio de dirigir sus primeros partidos entre selecciones. Este amistoso internacional de la Selección Mexicana representa uno de los más importantes que le ha tocado conducir en su corta carrera y buscará hacerlo de la mejor forma.

El partido entre México y Perú se disputará HOY martes 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en el marco de un amistoso internacional. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19.00 hora CDMX, superponiéndose con el desarrollo del juego que al mismo tiempo estará jugando Estados Unidos.