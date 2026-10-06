Dónde ver Colombia vs. Perú por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online

Colombia y Perú se enfrentan por un nuevo amistoso internacional. El partido tendrá transmisión por TV y streaming online para los fanáticos de ambas selecciones.

Colombia y Perú se enfrentan este martes 6 de octubre por un encuentro amistoso internacional de la Fecha FIFA. El partido se disputará en el Nu Stadium de Miami, Florida, y comenzará a partir de las 17:45hs (tiempo del Centro de México) / 18:45hs (tiempo de Colombia y Perú).

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Este choque sirve como cierre de la ventana de partidos internacionales para ambos seleccionados sudamericanos. El conjunto tricolor busca afianzar su funcionamiento colectivo en territorio estadounidense, mientras que la escuadra incaica pretende conseguir un resultado positivo que respalde el trabajo en la renovación de su plantilla.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce de Fecha FIFA entre Colombia y Perú de este martes 6 de octubre se podrá seguir en vivo a través de los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

México: Disney+ / ESPN / FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos FIFA)

Disney+ / ESPN / FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos FIFA) Colombia: Gol Caracol (Caracol TV), RCN Televisión, Caracol Play y Ditu

Gol Caracol (Caracol TV), RCN Televisión, Caracol Play y Ditu Perú: América TV, ATV y Movistar Deportes (Canal 3 / 703 HD)

América TV, ATV y Movistar Deportes (Canal 3 / 703 HD) Sudamérica: Disney+ Premium / ESPN

Disney+ Premium / ESPN Estados Unidos: FOX Sports, ViX, Telemundo Deportes y Peacock

FOX Sports, ViX, Telemundo Deportes y Peacock España: DAZN / Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado de la Selección de Colombia, el equipo conducido por Néstor Lorenzo llega con buenas sensaciones tras su anterior presentación en la gira norteamericana. El cuerpo técnico tricolor mantendrá a la base de sus futbolistas estelares que militan en el fútbol europeo con el objetivo de adueñarse de la posesión y generar volumen de juego desde los primeros minutos.

Por su parte, Perú encara este compromiso internacional en Miami buscando corregir falencias colectivas tras haber caído ante Canadá en su duelo previo de la ventana FIFA. Bajo la conducción técnica de Mano Menezes, la Bicolor alistará variantes en su esquema táctico para reforzar el bloque defensivo e intentar hacer daño mediante transiciones rápidas por las bandas.

En sintesis

Colombia y Perú juegan hoy martes 6 de octubre a las 20:45 horas de Argentina.

hoy martes 6 de octubre a las 20:45 horas de Argentina. Nu Stadium de Miami será la sede del cierre de la gira internacional.

será la sede del cierre de la gira internacional. Gol Caracol y América TV transmitirán en vivo el amistoso de Fecha FIFA.