La ciudad de Montreal se vestirá de gala este sábado a motivo del amistoso que se celebrará en su tierra con el seleccionado local como animador. Canadá regresa a casa tras su buena Copa del Mundo, y se cruzará ante Perú, uno que no fue mundialista. Aquí te contamos todos los detalles para no perderte el encuentro de preparación.

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Así llegan Canadá y Perú al amistoso internacional:

Los ‘Canucks’ arriban a este compromiso luego de conseguir una ajustada victoria por 1-0 ante Chile, gracias a la única conquista de su goleador Jonathan David. Por su parte, la ‘Bicolor’ alcanza este partido después de haber sumado un importante empate por 1-1 ante México, por medio de la anotación de Jairo Vélez Cadeño.

Fecha y hora de Canadá vs. Perú por un amistoso internacional:

El juego Canadá vs. Perú se disputará HOY sábado 3 de octubre a partir de las 12.00 horas del Centro de México (correspondiente a 13.00 hora Perú y 14.00 hora Canadá). El compromiso corresponde a la tercera franja horaria de amistosos del día de la fecha, que iniciará desde muy temprano con Brasil-India.

Estadio y sede de Canadá vs. Perú por un amistoso internacional:

El juego Canadá vs. Perú tendrá como escenario al Stade Saputo (Saputo Stadium), ubicado en Montreal, donde los ‘Canucks’ serán locales ante su gente. Es la casa del reconocido Montreal Impact de la Major League Soccer, y cuenta con una capacidad para poco más de 20 mil espectadores entre sus tribunas.

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El Stade Saputo aguarda por Canadá-Perú [Foto: Getty]

Transmisión y TV de Canadá vs. Perú por un amistoso internacional:

El juego Canadá vs. Perú se podrá sintonizar en vivo y en directo a lo largo y ancho del suelo peruano a través de América Televisión, América TV Go y TV 360. Por su parte, en territorio canadiense el encuentro se podrá observar por medio de TSN4, TSN5, RDS, RDS App y OneSoccer. En el resto del continente no tendrá transmisión.

El historial de Canadá vs. Perú previo al amistoso internacional:

El juego Canadá vs. Perú tiene apenas dos antecedentes a lo largo de toda la historia del futbol de selecciones, con paridad total entre ambos equipos. En las dos oportunidades anteriores que se enfrentaron, los ‘Canucks’ ganaron una vez y la ‘Bicolor’ una vez también. ¿Quién desempatará a su favor este sábado?