¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Colombia vs. Perú por el amistoso internacional

Este martes una nueva fecha FIFA llega a su fin. Las selecciones comenzaron a probar variantes y a darle minutos a diferentes futbolistas, pensando en sus nuevos proyectos y en todo lo que viene por delante.
El Mundial 2026 terminó hace unos meses y algunos equipos ya comienzan a preparar sus próximos desafíos: Copa América, Eurocopa y las eliminatorias rumbo al próximo Mundial. Desde las 17:45 hs de la CDMX, Colombia se mide ante Perú por un amistoso internacional.
El conjunto colombiano buscará su primer triunfo de esta fecha FIFA después de igualar 1-1 ante México y perder 1-0 frente a Paraguay. El equipo de Néstor Lorenzo necesita de un triunfo para poder cerrar esta ventana de la mejor manera posible.
Alineación de Colombia
- Kevin Mier
- Daniel Muñoz
- Jhon Lucumí
- Davinson Sánchez
- Samuel Velásquez
- Gustavo Puerta
- Richard Ríos
- Matías Orozco
- Jhon Arias
- Carlos Gómez
- Luis Javier Suárez
DT: Néstor Lorenzo
Alineación de Perú
- Pedro Gallese
- Oliver Sonne
- Erick Noriega
- Renzo Garcés
- Marcos López
- Oslimg Mora
- Wilder Cartagena
- Piero Magallanes
- Yoshimar Yotún
- Jairo Vélez
- Álex Valera
DT: Mano Menezes
Dónde ver Colombia vs. Perú por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online
En sintesis
- Colombia y Perú juegan hoy un amistoso de Fecha FIFA a las 17:45 CDMX.
- Néstor Lorenzo definirá la titularidad de Luis Díaz en el seleccionado de Colombia.
- Colombia busca sumar su primera victoria tras empatar con México y perder con Paraguay.