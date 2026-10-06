¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Colombia vs. Perú por el amistoso internacional

Colombia cierra su participación en la fecha FIFA jugando ante Perú tras el empate con México y la derrota frente a Paraguay.

Este martes una nueva fecha FIFA llega a su fin. Las selecciones comenzaron a probar variantes y a darle minutos a diferentes futbolistas, pensando en sus nuevos proyectos y en todo lo que viene por delante.

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El Mundial 2026 terminó hace unos meses y algunos equipos ya comienzan a preparar sus próximos desafíos: Copa América, Eurocopa y las eliminatorias rumbo al próximo Mundial. Desde las 17:45 hs de la CDMX, Colombia se mide ante Perú por un amistoso internacional.

El conjunto colombiano buscará su primer triunfo de esta fecha FIFA después de igualar 1-1 ante México y perder 1-0 frente a Paraguay. El equipo de Néstor Lorenzo necesita de un triunfo para poder cerrar esta ventana de la mejor manera posible.

Alineación de Colombia

Kevin Mier

Daniel Muñoz

Jhon Lucumí

Davinson Sánchez

Samuel Velásquez

Gustavo Puerta

Richard Ríos

Matías Orozco

Jhon Arias

Carlos Gómez

Luis Javier Suárez

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DT: Néstor Lorenzo

Alineación de Perú

Pedro Gallese

Oliver Sonne

Erick Noriega

Renzo Garcés

Marcos López

Oslimg Mora

Wilder Cartagena

Piero Magallanes

Yoshimar Yotún

Jairo Vélez

Álex Valera

DT: Mano Menezes

En sintesis