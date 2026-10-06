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¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Colombia vs. Perú por el amistoso internacional

Colombia cierra su participación en la fecha FIFA jugando ante Perú tras el empate con México y la derrota frente a Paraguay.

Colombia se enfrenta a Perú en un amistoso.
© Getty ImagesColombia se enfrenta a Perú en un amistoso.

Este martes una nueva fecha FIFA llega a su fin. Las selecciones comenzaron a probar variantes y a darle minutos a diferentes futbolistas, pensando en sus nuevos proyectos y en todo lo que viene por delante.

El Mundial 2026 terminó hace unos meses y algunos equipos ya comienzan a preparar sus próximos desafíos: Copa América, Eurocopa y las eliminatorias rumbo al próximo Mundial. Desde las 17:45 hs de la CDMX, Colombia se mide ante Perú por un amistoso internacional.

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El conjunto colombiano buscará su primer triunfo de esta fecha FIFA después de igualar 1-1 ante México y perder 1-0 frente a Paraguay. El equipo de Néstor Lorenzo necesita de un triunfo para poder cerrar esta ventana de la mejor manera posible.

Alineación de Colombia

  • Kevin Mier
  • Daniel Muñoz
  • Jhon Lucumí
  • Davinson Sánchez
  • Samuel Velásquez
  • Gustavo Puerta
  • Richard Ríos
  • Matías Orozco
  • Jhon Arias
  • Carlos Gómez
  • Luis Javier Suárez

DT: Néstor Lorenzo

Alineación de Perú

  • Pedro Gallese
  • Oliver Sonne
  • Erick Noriega
  • Renzo Garcés
  • Marcos López
  • Oslimg Mora
  • Wilder Cartagena
  • Piero Magallanes
  • Yoshimar Yotún
  • Jairo Vélez
  • Álex Valera

DT: Mano Menezes

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Dónde ver Colombia vs. Perú por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online

En sintesis

  • Colombia y Perú juegan hoy un amistoso de Fecha FIFA a las 17:45 CDMX.
  • Néstor Lorenzo definirá la titularidad de Luis Díaz en el seleccionado de Colombia.
  • Colombia busca sumar su primera victoria tras empatar con México y perder con Paraguay.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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