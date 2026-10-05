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Liga de Naciones

Escocia vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Scotland vs. Slovenia, Liga de Naciones
Scotland vs. Slovenia, Liga de Naciones

El martes 6 de octubre, Escocia y Eslovenia se vuelven a cruzar apenas diez días después de haber empatado sin goles, y esta vez el resultado puede cambiar el panorama de ambos en la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos pudo despegarse en la tabla y los dos llegan con 4 puntos en tres partidos, así que una victoria acá vale doble: suma de local y además deja al rival con la obligación de reaccionar rápido en la próxima fecha.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Escocia llega golpeada por la derrota 3-0 ante Suiza, pero se recompuso rápido con un triunfo 2-0 de visitante frente a Macedonia del Norte. La racha mixta deja a los escoceses en la posición 33, con la sensación de que el equipo puede ser irregular de un partido a otro, aunque con argumentos para quedarse con el resultado si logra ser más sólido atrás que en su último tropiezo como local.

Eslovenia también viene de caer ante Suiza, 2-1 como visitante, después de haber ganado con claridad 2-0 en casa ante Macedonia del Norte. Está en el puesto 30 con los mismos puntos que su rival de turno, y llega con la confianza de saber que, en el duelo directo más reciente, le alcanzó para sacarle un empate a domicilio a este mismo rival.

El historial entre Escocia y Eslovenia

El historial entre ambos tiene seis antecedentes y una clara ventaja para Escocia, que ganó dos y nunca perdió, con cuatro empates de por medio. En goles también manda el equipo escocés, con 7 convertidos contra 3 recibidos en todos esos cruces. El más reciente, hace apenas unos días, terminó sin goles en Eslovenia, y antes de eso hubo otro empate, esta vez 2-2, en 2017.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Eslovenia vs. Escocia0-0UEFA Nations League
08/10/2017Eslovenia vs. Escocia2-2UEFA World Cup Qualifiers
26/03/2017Escocia vs. Eslovenia1-0UEFA World Cup Qualifiers
29/02/2012Eslovenia vs. Escocia1-1Friendlies
12/10/2005Eslovenia vs. Escocia0-3UEFA World Cup Qualifiers
08/09/2004Escocia vs. Eslovenia0-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Escocia suma 4 puntos en el torneo.
  • Eslovenia suma 4 puntos en el torneo.
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