Escocia vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

El martes 6 de octubre, Escocia y Eslovenia se vuelven a cruzar apenas diez días después de haber empatado sin goles, y esta vez el resultado puede cambiar el panorama de ambos en la Liga de Naciones.
Ninguno de los dos pudo despegarse en la tabla y los dos llegan con 4 puntos en tres partidos, así que una victoria acá vale doble: suma de local y además deja al rival con la obligación de reaccionar rápido en la próxima fecha.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Escocia llega golpeada por la derrota 3-0 ante Suiza, pero se recompuso rápido con un triunfo 2-0 de visitante frente a Macedonia del Norte. La racha mixta deja a los escoceses en la posición 33, con la sensación de que el equipo puede ser irregular de un partido a otro, aunque con argumentos para quedarse con el resultado si logra ser más sólido atrás que en su último tropiezo como local.
Eslovenia también viene de caer ante Suiza, 2-1 como visitante, después de haber ganado con claridad 2-0 en casa ante Macedonia del Norte. Está en el puesto 30 con los mismos puntos que su rival de turno, y llega con la confianza de saber que, en el duelo directo más reciente, le alcanzó para sacarle un empate a domicilio a este mismo rival.
El historial entre Escocia y Eslovenia
El historial entre ambos tiene seis antecedentes y una clara ventaja para Escocia, que ganó dos y nunca perdió, con cuatro empates de por medio. En goles también manda el equipo escocés, con 7 convertidos contra 3 recibidos en todos esos cruces. El más reciente, hace apenas unos días, terminó sin goles en Eslovenia, y antes de eso hubo otro empate, esta vez 2-2, en 2017.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Eslovenia vs. Escocia
|0-0
|UEFA Nations League
|08/10/2017
|Eslovenia vs. Escocia
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2017
|Escocia vs. Eslovenia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|29/02/2012
|Eslovenia vs. Escocia
|1-1
|Friendlies
|12/10/2005
|Eslovenia vs. Escocia
|0-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|08/09/2004
|Escocia vs. Eslovenia
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Escocia suma 4 puntos en el torneo.
- Eslovenia suma 4 puntos en el torneo.