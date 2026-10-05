Escocia vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El martes 6 de octubre, Escocia y Eslovenia se vuelven a cruzar apenas diez días después de haber empatado sin goles, y esta vez el resultado puede cambiar el panorama de ambos en la Liga de Naciones.

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Ninguno de los dos pudo despegarse en la tabla y los dos llegan con 4 puntos en tres partidos, así que una victoria acá vale doble: suma de local y además deja al rival con la obligación de reaccionar rápido en la próxima fecha.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One

Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Escocia llega golpeada por la derrota 3-0 ante Suiza, pero se recompuso rápido con un triunfo 2-0 de visitante frente a Macedonia del Norte. La racha mixta deja a los escoceses en la posición 33, con la sensación de que el equipo puede ser irregular de un partido a otro, aunque con argumentos para quedarse con el resultado si logra ser más sólido atrás que en su último tropiezo como local.

Eslovenia también viene de caer ante Suiza, 2-1 como visitante, después de haber ganado con claridad 2-0 en casa ante Macedonia del Norte. Está en el puesto 30 con los mismos puntos que su rival de turno, y llega con la confianza de saber que, en el duelo directo más reciente, le alcanzó para sacarle un empate a domicilio a este mismo rival.

El historial entre Escocia y Eslovenia

El historial entre ambos tiene seis antecedentes y una clara ventaja para Escocia, que ganó dos y nunca perdió, con cuatro empates de por medio. En goles también manda el equipo escocés, con 7 convertidos contra 3 recibidos en todos esos cruces. El más reciente, hace apenas unos días, terminó sin goles en Eslovenia, y antes de eso hubo otro empate, esta vez 2-2, en 2017.

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Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Eslovenia vs. Escocia 0-0 UEFA Nations League 08/10/2017 Eslovenia vs. Escocia 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2017 Escocia vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 29/02/2012 Eslovenia vs. Escocia 1-1 Friendlies 12/10/2005 Eslovenia vs. Escocia 0-3 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2004 Escocia vs. Eslovenia 0-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis