Kazajistán vs. Eslovaquia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Kazajistán y Eslovaquia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazajistán recibe a Eslovaquia este lunes 16 de noviembre desde las 09:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Kazajistán ya no tiene margen de error en esta Liga de Naciones y recibe a una Eslovaquia que llega con el boleto a instancias superiores mucho más encaminado. La diferencia en la tabla es amplia, pero el historial entre ambos dice otra cosa.

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Para los locales se trata casi de una cuestión de honor en lo que queda del grupo, mientras que Eslovaquia puede asegurar un lugar cómodo si suma de visitante.

La actualidad de ambos equipos

Kazajistán llega golpeado tras caer 1-2 ante Moldavia y acumula apenas 2 puntos en cinco presentaciones, algo que lo tiene muy abajo en la tabla general. El empate 2-2 ante Islas Feroe fue el único resultado positivo de un tramo donde las derrotas pesaron más que las alegrías.

Eslovaquia, en cambio, se mantiene en la mitad alta de la clasificación con 11 unidades y viene de igualar 2-2 de local frente a Islas Feroe, resultado que cortó una buena racha reciente. Antes había goleado 4-0 a Moldavia como visitante, una muestra de que fuera de casa también puede hacer daño.

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El historial entre Kazajistán y Eslovaquia

El historial entre ambos es parejo pese a la diferencia actual en el torneo: de tres enfrentamientos, Kazajistán ganó dos y Eslovaquia uno, sin empates hasta ahora. En goles también hay paridad, con una leve ventaja para los kazajos, 4 contra 3.

El antecedente más reciente fue en septiembre de este año, cuando Eslovaquia se impuso 2-1. Antes de eso, Kazajistán había ganado los dos cruces anteriores, incluido un 1-0 como visitante en 2022.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Eslovaquia vs. Kazajistán 2-1 UEFA Nations League 13/06/2022 Kazajistán vs. Eslovaquia 2-1 UEFA Nations League 06/06/2022 Eslovaquia vs. Kazajistán 0-1 UEFA Nations League

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Horario del partido

México: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One

Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis