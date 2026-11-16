Alineaciones de Kazajistán y Eslovaquia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Kazajistán recibe a Eslovaquia este lunes 16 de noviembre desde las 09:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Kazajistán viene de caer 1-2 ante Moldavia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Eslovaquia viene de empatar 2-2 con Islas Feroe y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Kazajistán y Eslovaquia
Kazajistán (5-3-2): Stas Pokatilov, Yan Vorogovskiy, Alibek Kasym, Sergiy Malyi, Nuraly Alip, Nauryzbek Zhagorov, Zhasulan Amir, Dinmukhamed Karaman, Ramazan Orazov, Azamat Tuyakbaev, Islam Chesnokov. DT: John van 't Schip.
Eslovaquia (4-2-3-1): Marek Rodák, Dávid Krčík, Ľubomír Šatka, Tobiáš Pališčák, Ivan Mesík, Ludovit Reis, Peter Pokorný, Tomáš Rigo, Erik Prekop, Róbert Boženík, Lukáš Haraslín.
La previa de Kazajistán y Eslovaquia: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 16 de noviembre
- Hora: 09:00 (hora de México)
- Historial: 3 cruces — Kazajistán ganó 2, Eslovaquia ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 29/09/2026: Eslovaquia 2-1 Kazajistán