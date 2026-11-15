España vs. Inglaterra: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

España recibe a Inglaterra este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. No hace falta forzar el relato: España e Inglaterra se cruzan con el liderato de su grupo ya resuelto a favor de los locales, pero con la chance de cerrar la fase con un golpe de autoridad ante el único rival que les queda cerca en la tabla.

Publicidad

Es el duelo de mayor peso de la jornada en la Liga de Naciones y un buen termómetro antes de que se empiecen a definir las cosas más en serio en el torneo.

La actualidad de ambos equipos

España llega como puntera del grupo y sin margen de reproche: ganó sus últimos tres partidos, el más reciente de visitante ante República Checa por 2-0, y antes había dejado en el camino a Croacia y a los propios checos. Son 15 puntos en cinco fechas, un andar que no deja lugar a dudas sobre su candidatura.

Inglaterra no se queda atrás en efectividad, aunque su posición en la tabla (quinta) no refleja del todo su presente. Viene de ganarle a Croacia 2-1 de local, antes había goleado 3-0 a República Checa y arrancó esta serie con un contundente 7-0 ante los croatas de visitante. Llega entonado y con la idea de meterse de lleno en la pelea por el primer puesto si logra un resultado grande en suelo español.

Publicidad

El historial entre España e Inglaterra

El historial entre ambas selecciones es largo y parejo, con 29 antecedentes y una leve ventaja inglesa: 14 victorias contra 12 de España y 4 empates, con 48 goles convertidos por los ingleses frente a 37 de los españoles. El cruce más reciente fue en septiembre, cuando España se impuso 3-2 de visitante, y en los encuentros previos hubo de todo: triunfos ajustados, goleadas puntuales y algún que otro empate que mantuvo la paridad a lo largo de los años.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Inglaterra vs. España 2-3 UEFA Nations League 14/07/2024 España vs. Inglaterra 2-1 UEFA European Championship 15/10/2018 España vs. Inglaterra 2-3 UEFA Nations League 08/09/2018 Inglaterra vs. España 1-2 UEFA Nations League 15/11/2016 Inglaterra vs. España 2-2 Friendlies 13/11/2015 España vs. Inglaterra 2-0 Friendlies 12/11/2011 Inglaterra vs. España 1-0 Friendlies 11/02/2009 España vs. Inglaterra 2-0 Friendlies 06/02/2007 Inglaterra vs. España 0-1 Friendlies 16/11/2004 España vs. Inglaterra 1-0 Friendlies

Horario del partido

México: 13:45 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX

Fubo, ViX Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs

Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs

Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Publicidad

En síntesis