España vs. Inglaterra: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

España recibe a Inglaterra este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. No hace falta forzar el relato: España e Inglaterra se cruzan con el liderato de su grupo ya resuelto a favor de los locales, pero con la chance de cerrar la fase con un golpe de autoridad ante el único rival que les queda cerca en la tabla.
Es el duelo de mayor peso de la jornada en la Liga de Naciones y un buen termómetro antes de que se empiecen a definir las cosas más en serio en el torneo.
La actualidad de ambos equipos
España llega como puntera del grupo y sin margen de reproche: ganó sus últimos tres partidos, el más reciente de visitante ante República Checa por 2-0, y antes había dejado en el camino a Croacia y a los propios checos. Son 15 puntos en cinco fechas, un andar que no deja lugar a dudas sobre su candidatura.
Inglaterra no se queda atrás en efectividad, aunque su posición en la tabla (quinta) no refleja del todo su presente. Viene de ganarle a Croacia 2-1 de local, antes había goleado 3-0 a República Checa y arrancó esta serie con un contundente 7-0 ante los croatas de visitante. Llega entonado y con la idea de meterse de lleno en la pelea por el primer puesto si logra un resultado grande en suelo español.
El historial entre España e Inglaterra
El historial entre ambas selecciones es largo y parejo, con 29 antecedentes y una leve ventaja inglesa: 14 victorias contra 12 de España y 4 empates, con 48 goles convertidos por los ingleses frente a 37 de los españoles. El cruce más reciente fue en septiembre, cuando España se impuso 3-2 de visitante, y en los encuentros previos hubo de todo: triunfos ajustados, goleadas puntuales y algún que otro empate que mantuvo la paridad a lo largo de los años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Inglaterra vs. España
|2-3
|UEFA Nations League
|14/07/2024
|España vs. Inglaterra
|2-1
|UEFA European Championship
|15/10/2018
|España vs. Inglaterra
|2-3
|UEFA Nations League
|08/09/2018
|Inglaterra vs. España
|1-2
|UEFA Nations League
|15/11/2016
|Inglaterra vs. España
|2-2
|Friendlies
|13/11/2015
|España vs. Inglaterra
|2-0
|Friendlies
|12/11/2011
|Inglaterra vs. España
|1-0
|Friendlies
|11/02/2009
|España vs. Inglaterra
|2-0
|Friendlies
|06/02/2007
|Inglaterra vs. España
|0-1
|Friendlies
|16/11/2004
|España vs. Inglaterra
|1-0
|Friendlies
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- España suma 15 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa.
- Inglaterra suma 12 puntos tras vencer a Croacia, República Checa y Croacia.