El español, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y de la Eurocopa 2012, anunció el final de su carrera profesional después de dos décadas en la élite. Compartió vestuario con Cristiano Ronaldo en el Manchester United y conquistó algunos de los títulos más importantes del futbol.

Juan Mata anunció su retiro del futbol profesional a los 38 años, después de una extensa carrera en la que consiguió algunos de los títulos más importantes del fútbol mundial. El español, campeón del mundo con su selección y ganador de la Eurocopa, decidió que llegó el momento indicado para ponerle punto final a su trayectoria después de más de dos décadas dentro de las canchas.

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El futbolista comunicó la noticia a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales. En las imágenes se lo puede ver sentado y solo en un vestuario, con sus botines entre las manos. Luego, se levanta y los cuelga en una percha, en una escena que simboliza su despedida del deporte que lo acompañó durante tantos años.

La publicación está acompañada por una frase en inglés: “A veces amar es dejar ir. Gracias futbol”. Además, de fondo suena It’s Now or Never, la reconocida canción interpretada por Elvis Presley, que le aporta un tono todavía más emotivo al anuncio.

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Después de una larga etapa en el fútbol europeo, donde defendió camisetas de clubes importantes, Mata también tuvo experiencias en Asia y Oceanía. Sus últimos pasos fueron por Japón y Australia, país en el que terminó su carrera como futbolista profesional con el Melbourne Victory FC.

La carrera de Juan Mata: los clubes en los que jugó

Real Madrid Castilla: 2006-2007.

Valencia: 2007-2011.

Chelsea: 2011-2014.

Manchester United: 2014-2022.

Galatasaray: 2022-2023.

Vissel Kobe: 2023.

Western Sydney Wanderers: 2024-2025.

Melbourne Victory: 2025-2026.

Los títulos que consiguió Juan Mata durante su carrera

Más allá de los equipos en los que jugó, Mata construyó un palmarés destacado tanto a nivel de clubes como con la Selección de España. Su mayor conquista llegó en 2010, cuando formó parte del plantel que se consagró campeón del mundo en Sudáfrica. Entre sus principales conquistas se encuentran:

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Títulos nacionales:

Copa del Rey con Valencia (2008).

FA Cup con Chelsea (2012).

FA Cup con Manchester United (2016).

Community Shield con Manchester United (2016).

Copa de la Liga con Manchester United (2017).

Superliga de Turquía con Galatasaray (2023).

J1 League con Vissel Kobe (2023).

Títulos internacionales:

Europeo Sub-19 con España (2006).

Copa del Mundo con España (2010).

Europeo Sub-21 con España (2011).

Champions League con Chelsea (2012).

Eurocopa con España (2012).

Europa League con Chelsea (2013).

Europa League con Manchester United (2017).

En sintesis

Juan Mata anunció su retiro del fútbol profesional a los 38 años .

anunció su retiro del fútbol profesional a los . El mediocampista español finalizó su carrera en el Melbourne Victory FC de Australia.

finalizó su carrera en el de Australia. Conquistó el Mundial 2010, la Eurocopa 2012 y la Champions League con el Chelsea.