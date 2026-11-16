Estonia vs. Bulgaria: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Estonia y Bulgaria se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Estonia recibe a Bulgaria este lunes 16 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Estonia llega con la racha ganadora fresca y la chance de sacar una ventaja clara en la tabla si aprovecha el mal momento del rival.

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No hay mucho en juego en términos de objetivos grandes, pero sí la posibilidad de cerrar el año con una posición cómoda en el grupo.

La actualidad de ambos equipos

Estonia viene de ganar afuera ante Luxemburgo y antes había sumado un empate y otro triunfo, una seguidilla que lo tiene invicto en sus últimos tres partidos. Esa solidez lo instaló en la mitad de tabla de la Liga de Naciones, con 9 puntos en cinco presentaciones, y ahora quiere sostener ese nivel ante un rival golpeado.

Bulgaria, en cambio, llega noqueada después de un 5-0 en contra ante Islandia como local, un golpe que corta cualquier ilusión de cerrar bien el año. Antes había ganado un partido ante Luxemburgo, pero el goleo recibido pesa más en el ánimo del equipo, que marcha 40° con apenas 4 puntos en la misma cantidad de fechas.

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El historial entre Estonia y Bulgaria

Se enfrentaron solo tres veces y la historia es corta pero pareja en los números recientes: dos empates y una victoria búlgara, que además fue con goles, un 2-0 en 2003. El antecedente más reciente, de septiembre pasado, terminó sin goles, y en el global Estonia todavía no le pudo marcar a Bulgaria en ningún cruce.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Bulgaria vs. Estonia 0-0 UEFA Nations League 06/09/2003 Bulgaria vs. Estonia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 02/04/2003 Estonia vs. Bulgaria 0-0 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

México: 11:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One

Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

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En síntesis