Luxemburgo vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

El martes 6 de octubre se cruzan dos equipos que buscan despegar del fondo de tabla en la Liga de Naciones. Luxemburgo llega como favorito, algo que la historia reciente entre ambos no suele confirmar.
Ninguno de los dos llegó con un arranque sólido al grupo, así que lo que está en juego es simplemente sumar los primeros puntos de peso. Para Luxemburgo además hay una chance concreta de repetir el golpe que ya le dio a Bulgaria hace apenas unos días.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Luxemburgo acumula 3 puntos en tres partidos y viene de dos derrotas seguidas, 0-1 ante Estonia de visitante y 0-3 como local frente a Islandia. Antes de esa racha negativa había logrado un triunfo clave, 2-1 sobre este mismo rival, que hoy lo ubica en el puesto 39 de 54 equipos.
Bulgaria atraviesa un momento más complicado todavía: apenas un punto en tres fechas y la última caída fue por 0-3 ante Islandia. El empate sin goles frente a Estonia fue lo único rescatable en el tramo reciente, aunque la derrota contra Luxemburgo dejó a los búlgaros en el puesto 48 de la tabla general.
El historial entre Luxemburgo y Bulgaria
El historial entre ambos tiene una diferencia enorme a favor de Bulgaria, que ganó 14 de los 18 enfrentamientos y convirtió 41 goles contra apenas 11 de Luxemburgo. Los empates fueron solo tres y la última victoria luxemburguesa antes del cruce de septiembre se remontaba a mucho tiempo atrás.
Sin embargo, el antecedente más fresco cambia un poco el panorama: en el último duelo, jugado el 26 de septiembre, Luxemburgo se impuso 2-1 y cortó una sequía larguísima frente a este rival.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|1-2
|UEFA Nations League
|15/11/2024
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-1
|UEFA Nations League
|12/10/2024
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|0-0
|UEFA Nations League
|20/11/2022
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-0
|Friendlies
|10/10/2017
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/2016
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|4-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/09/2007
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/10/2006
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1999
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|31/03/1999
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
- Bulgaria suma 1 punto en el torneo.