Luxemburgo vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El martes 6 de octubre se cruzan dos equipos que buscan despegar del fondo de tabla en la Liga de Naciones. Luxemburgo llega como favorito, algo que la historia reciente entre ambos no suele confirmar.

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Ninguno de los dos llegó con un arranque sólido al grupo, así que lo que está en juego es simplemente sumar los primeros puntos de peso. Para Luxemburgo además hay una chance concreta de repetir el golpe que ya le dio a Bulgaria hace apenas unos días.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Luxemburgo acumula 3 puntos en tres partidos y viene de dos derrotas seguidas, 0-1 ante Estonia de visitante y 0-3 como local frente a Islandia. Antes de esa racha negativa había logrado un triunfo clave, 2-1 sobre este mismo rival, que hoy lo ubica en el puesto 39 de 54 equipos.

Bulgaria atraviesa un momento más complicado todavía: apenas un punto en tres fechas y la última caída fue por 0-3 ante Islandia. El empate sin goles frente a Estonia fue lo único rescatable en el tramo reciente, aunque la derrota contra Luxemburgo dejó a los búlgaros en el puesto 48 de la tabla general.

El historial entre Luxemburgo y Bulgaria

El historial entre ambos tiene una diferencia enorme a favor de Bulgaria, que ganó 14 de los 18 enfrentamientos y convirtió 41 goles contra apenas 11 de Luxemburgo. Los empates fueron solo tres y la última victoria luxemburguesa antes del cruce de septiembre se remontaba a mucho tiempo atrás.

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Sin embargo, el antecedente más fresco cambia un poco el panorama: en el último duelo, jugado el 26 de septiembre, Luxemburgo se impuso 2-1 y cortó una sequía larguísima frente a este rival.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Bulgaria vs. Luxemburgo 1-2 UEFA Nations League 15/11/2024 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA Nations League 12/10/2024 Bulgaria vs. Luxemburgo 0-0 UEFA Nations League 20/11/2022 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-0 Friendlies 10/10/2017 Luxemburgo vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2016 Bulgaria vs. Luxemburgo 4-3 UEFA World Cup Qualifiers 12/09/2007 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 11/10/2006 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1999 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-2 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis