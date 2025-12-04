Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

Flamengo partirá con ventaja ante Cruz Azul: el factor que puede definir el duelo por la Copa Intercontinental

El equipo brasileño tendrá una gran ventaja sobre el mexicano en el partido que se disputará la próxima semana por el torneo internacional.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Flamengo parte con ventaja ante Cruz Azul.
© Getty ImagesFlamengo parte con ventaja ante Cruz Azul.

El primer cruce de la Copa Intercontinental para el Cruz Azul de Nicolás Larcamón será frente a Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores, en un duelo que pondrá en juego el Derbi de las Américas y también el boleto a las semifinales de la Copa Challenger. El compromiso se disputará el próximo 10 de diciembre, a las 11:00 horas de la CDMX y a las 20:00 horas en Qatar.

Publicidad

Encuesta

¿Cruz Azul podrá vencer al Flamengo?

Ya votaron 0 personas

La Máquina Celeste ahora tiene la mirada completamente puesta en la Liguilla del Apertura 2025, ya que su meta es meterse en la gran final del torneo. Actualmente disputa las semifinales ante Tigres, una serie muy pareja que comenzó con un 1-1 en el CU este miércoles.

El fin de semana será determinante para Cruz Azul, porque el sábado, desde las 19:00 horas de la CDMX, se definirá al primer finalista del certamen en el Volcán. Ese partido condiciona por completo la preparación del equipo para el viaje a Qatar.

Publicidad

Debido a esto, el conjunto brasileño, que llega de firmar una temporada espectacular, aterrizará con una ventaja que podría inclinar el encuentro a su favor dentro de unos días. Las cargas físicas y el calendario juegan de su lado.

Flamengo llegará más fresco que Cruz Azul

El Mengao no solo conquistó la Copa Libertadores el fin de semana pasado, sino que también aseguró el Brasileirao con una fecha de anticipación. Ese título temprano le da margen para rotar y resguardar a sus principales figuras antes del duelo frente a la Máquina.

Publicidad

Mientras tanto, Cruz Azul está obligado a disputar un partido decisivo ante Tigres y no puede reservar absolutamente nada. Esa diferencia en ritmo y desgaste puede marcar el desarrollo del choque internacional.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
    Lee también
    Las alineaciones de Manchester United vs. West Ham por la Jornada 14 de la Premier League 2025-26
    UEFA

    Las alineaciones de Manchester United vs. West Ham por la Jornada 14 de la Premier League 2025-26

    La pésima noticia que recibieron LeBron James y Stephen Curry
    NBA

    La pésima noticia que recibieron LeBron James y Stephen Curry

    La Inteligencia Artificial anticipó los rivales de México en el Mundial 2026
    Mundial 2026

    La Inteligencia Artificial anticipó los rivales de México en el Mundial 2026

    Revelaron cuándo Canelo Álvarez puede recuperar uno de sus cinturones
    Boxeo

    Revelaron cuándo Canelo Álvarez puede recuperar uno de sus cinturones

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo