El primer cruce de la Copa Intercontinental para el Cruz Azul de Nicolás Larcamón será frente a Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores, en un duelo que pondrá en juego el Derbi de las Américas y también el boleto a las semifinales de la Copa Challenger. El compromiso se disputará el próximo 10 de diciembre, a las 11:00 horas de la CDMX y a las 20:00 horas en Qatar.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cruz Azul podrá vencer al Flamengo? ¿Cruz Azul podrá vencer al Flamengo? Ya votaron 0 personas

La Máquina Celeste ahora tiene la mirada completamente puesta en la Liguilla del Apertura 2025, ya que su meta es meterse en la gran final del torneo. Actualmente disputa las semifinales ante Tigres, una serie muy pareja que comenzó con un 1-1 en el CU este miércoles.

El fin de semana será determinante para Cruz Azul, porque el sábado, desde las 19:00 horas de la CDMX, se definirá al primer finalista del certamen en el Volcán. Ese partido condiciona por completo la preparación del equipo para el viaje a Qatar.

Publicidad

Publicidad

Debido a esto, el conjunto brasileño, que llega de firmar una temporada espectacular, aterrizará con una ventaja que podría inclinar el encuentro a su favor dentro de unos días. Las cargas físicas y el calendario juegan de su lado.

Flamengo llegará más fresco que Cruz Azul

El Mengao no solo conquistó la Copa Libertadores el fin de semana pasado, sino que también aseguró el Brasileirao con una fecha de anticipación. Ese título temprano le da margen para rotar y resguardar a sus principales figuras antes del duelo frente a la Máquina.

Publicidad

Publicidad

Mientras tanto, Cruz Azul está obligado a disputar un partido decisivo ante Tigres y no puede reservar absolutamente nada. Esa diferencia en ritmo y desgaste puede marcar el desarrollo del choque internacional.