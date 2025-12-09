Cruz Azul viene de sufrir un durísimo golpe tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025 a manos de Tigres, quedándose nuevamente a un paso de disputar la gran final del futbol mexicano. A pesar de ese tropiezo, el equipo comandado por Nicolás Larcamón tiene una oportunidad inmejorable para levantarse y cambiar el ánimo de su afición en cuestión de días.

La Máquina Celeste afrontará este miércoles un duelo determinante ante Flamengo desde las 11:00 horas de la CDMX, en lo que será una nueva edición del Derbi de las Américas por la Copa Intercontinental. Un triunfo le permitiría a los cementeros meterse de lleno en la pelea por el título internacional.

En caso de avanzar, Cruz Azul disputará su siguiente encuentro el sábado 13 de diciembre, donde se medirá ante Pyramids de Egipto, campeón del cruce entre las confederaciones de África, Asia y Pacífico, en la fase conocida como ronda clasificatoria rumbo a la disputa por el trofeo.

El técnico de Flamengo, Filipe Luis, campeón reciente de la Copa Libertadores y del Brasileirao, ofreció una conferencia de prensa en la previa y no dudó en enviarle un mensaje directo a Cruz Azul: “Un equipo que está lleno de campeones, siempre va a querer ir por más”, señaló, dejando claro que su plantel no se conforma con lo ya conseguido.

El brasileño también elogió al conjunto cementero y destacó el trabajo de su entrenador: “Cruz Azul está muy bien dirigido, tiene un modelo de juego muy marcado. Larcamón pasó por el Cruzeiro, tenemos amigos en común y me hablaron muy bien de él”.

Además, añadió: “Cruz Azul es un equipo que intenta siempre ser protagonista del juego, robar el balón, tienen calidad suficiente para hacer daño. Es un equipo bien entrenado”.