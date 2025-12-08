¿Por qué no juega Santiago Giménez en Torino vs. Milan por la jornada 14 de la Serie A 2025-26?

Milan juega un partido importantísimo este lunes en busca de quedar como uno de los líderes de la liga italiana que está muy peleada después de que se haya jugado la mitad del torneo. Desde las 13:45 hs, el equipo de Massimiliano Allegri visita a Torino por la jornada 14 de la Serie A en busca de superar a Inter de Milan y quedar en la cima junto a Napoli, que es por el momento el único líder.

Tanto Gli Azurri como los Neroazurri ganaron sus respectivos partidos este fin de semana y es por ese motivo que no deben desaprovechar esta gran oportunidad para seguir firme en la pelea. Es un duelo clave para las aspiraciones del club rossonero, que viene mostrando una evolución en el juego y quiere mantenerse entre los candidatos.

Al igual que en todos los últimos encuentros que disputaron, quién será baja es Santiago Giménez. El delantero mexicano sigue recuperándose de su lesión en el tobillo y deberá esperar para volver a las canchas, por lo que nuevamente Allegri no podrá contar con él en la convocatoria.

La situación del atacante preocupa a parte de la afición, ya que se esperaba que pudiera volver antes de fin de año, pero el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para evitar una recaída. La idea es que reaparezca únicamente cuando esté al 100% desde lo físico.

¿Qué pasará con el futuro de Santi Giménez?

Más allá de que en las últimas semanas se reveló que Bebote podría llegar a la Premier League en el próximo mercado de pases, su representante dijo que está todo dado para que continue en Italia en el 2026. Esto le daría tranquilidad al club en plena construcción del proyecto deportivo.