Grecia vs. Países Bajos: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Grecia y Países Bajos se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Grecia llega con dos victorias seguidas y el envión para complicarle los planes a Países Bajos este jueves 1 de octubre, en un cruce de la Liga de Naciones que promete moverle el avispero a la tabla.

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Ninguno de los dos se juega la vida todavía, pero un triunfo puede ordenar bastante el grupo antes de la próxima ventana. Para los neerlandeses es además la chance de sacarse la mufa de los empates y mostrar solidez afuera de casa.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Grecia no perdió en esta ventana de la Liga de Naciones: primero sorprendió en Alemania con un 1-0 ajustado y después repitió la dosis en Serbia, donde se impuso 2-1. Dos salidas, dos triunfos, y una confianza que el equipo va a intentar trasladar a este partido pase lo que pase con el historial.

Países Bajos viene de ganarle a Serbia como visitante, 2-1, después de empatar 1-1 con Alemania jugando en casa. El equipo suma de a poco pero todavía no logra un partido dominante en la fase, algo que necesita si quiere despegarse en la zona alta de la Liga de Naciones.

El historial entre Grecia y Países Bajos

El historial es abrumador a favor de Países Bajos: de los 11 antecedentes se quedó con 9, Grecia ganó apenas uno y hubo un solo empate. La diferencia de gol también habla solo, 24 a 3, y el duelo más reciente, en 2023, terminó con un 3-0 para los neerlandeses. La última vez que Grecia pudo ganarle fue en 2016, por 2-1.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/10/2023 Grecia vs. Países Bajos 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2023 Países Bajos vs. Grecia 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 01/09/2016 Países Bajos vs. Grecia 1-2 Friendlies 27/04/2004 Países Bajos vs. Grecia 4-0 Friendlies 04/12/1991 Grecia vs. Países Bajos 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 21/11/1990 Países Bajos vs. Grecia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 16/12/1987 Grecia vs. Países Bajos 0-3 UEFA European Championship Qualifiers 25/03/1987 Países Bajos vs. Grecia 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 14/04/1982 Países Bajos vs. Grecia 1-0 Friendlies 11/06/1980 Países Bajos vs. Grecia 1-0 UEFA European Championship

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6 3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6 4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6 6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6 7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6 11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4 12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4 13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4 14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4 16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4 18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3 21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3 22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3 25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3 30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2 31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2 32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1 35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1 40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1 42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1 43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1 44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0 49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0 50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0 52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0 54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Israel vs. Kosovo — jueves 1 de octubre, 12:45 hs

Irlanda vs. Austria — jueves 1 de octubre, 12:45 hs

Alemania vs. Serbia — jueves 1 de octubre, 12:45 hs

Gales vs. Noruega — jueves 1 de octubre, 12:45 hs

Dinamarca vs. Portugal — jueves 1 de octubre, 12:45 hs

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis