Quién es Derek Jiménez, el nuevo canterano del América que hizo debutar Guillermo Almada

Guillermo Almada hizo debutar a un séptimo canterano tras el ingreso de Derek Jiménez en el juego ante Necaxa.

América le ganó por 4-2 a Necaxa este domingo y en el mismo partido se produjo el debut de un nuevo canterano de Las Águilas. Derek Jiménez ingresó en el minuto 82 del encuentro y sumó sus primeros minutos con la playera azulcrema.

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Guillermo Almada tuvo siete bajas en el equipo por lesiones y por convocados en la Fecha FIFA, por eso es que Derek Jiménez tuvo la oportunidad de hacer su debut con el América y el canterano espera poder seguir convenciendo al DT uruguayo para que le dé más minutos.

Más detalles sobre Derek Jiménez

Derek Jiménez nació el 29 de mayo de 2007 en Arandas, Jalisco. El mexicano arribó a Coapa a los 14 años y desde allí comenzó a crecer dentro de las Fuerzas Básicas del América hasta llegar al debut en el primer equipo.

Quienes lo conocen mejor hablan de Derek Jiménez como un futbolista desequilibrante y con habilidad con su pie zurdo. El mexicano puede jugar tanto en banda como extremo o puede hacerlo también como mediocampista ofensivo.

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Derek Jiménez en las Fuerzas Básicas de América (Imago7)

El canterano ha sido un habitual titular todo este año del América Sub-21 y, luego de jugar en las primeras nueve jornadas de dicho torneo, Guillermo Almada lo convocó este fin de semana por primera vez y le dio la posibilidad de cumplir su sueño con Las Águilas.

Derek Jiménez ha jugado hasta el momento 22 partidos con el América Sub-21 y convirtió dos goles. Por su parte, el canterano ha formado parte de algunas convocatorias con México Sub-18 y Sub-16. Este es el séptimo joven que debuta con Guillermo Almada y está por verse si tendrá más posibilidades en el futuro.

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En síntesis