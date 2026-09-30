¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Bolivia por el amistoso internacional

La Selección Argentina juega su primer partido de esta fecha FIFA sin la presencia de su máxima figura.

Desde las 18:00 horas de la CDMX, la Selección Argentina disputará este miércoles su primer partido amistoso de la Fecha FIFA. La Albiceleste volverá a presentarse ante su público y recibirá a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro que servirá para comenzar a probar variantes de cara a los próximos compromisos.

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La gran ausencia será Lionel Messi. El capitán no formará parte del equipo ante Bolivia y fue reservado para el último partido de esta ventana internacional, el próximo 6 de octubre frente a Benín, encuentro que marcará su despedida de la Selección Argentina después de haber anunciado su retiro.

Argentina buscará comenzar esta nueva etapa con una victoria y tendrá una formación con varios nombres importantes, aunque también con algunas caras que buscan consolidarse. Del otro lado, Bolivia llega con la intención de dar la sorpresa en Córdoba y complicar a la Albiceleste.

La alineación de Argentina para recibir a Bolivia

Emiliano Martínez

Agustín Giay

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Exequiel Palacios

Alexis Mac Allister

Franco Mastantuono

Nicolás Paz

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

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La alineación de Bolivia para jugar ante Argentina

Guillermo Viscarra

Efraín Morales

Luis Haquín

Diego Arroyo

Diego Medina

Héctor Cuéllar

Carlos Melgar

Gabriel Villamil

Roberto Fernández

Miguel Terceros

Fernando Nava

En sintesis