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¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Bolivia por el amistoso internacional

La Selección Argentina juega su primer partido de esta fecha FIFA sin la presencia de su máxima figura.

Argentina se enfrenta a Bolivia de local.
© Getty ImagesArgentina se enfrenta a Bolivia de local.

Desde las 18:00 horas de la CDMX, la Selección Argentina disputará este miércoles su primer partido amistoso de la Fecha FIFA. La Albiceleste volverá a presentarse ante su público y recibirá a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro que servirá para comenzar a probar variantes de cara a los próximos compromisos.

La gran ausencia será Lionel Messi. El capitán no formará parte del equipo ante Bolivia y fue reservado para el último partido de esta ventana internacional, el próximo 6 de octubre frente a Benín, encuentro que marcará su despedida de la Selección Argentina después de haber anunciado su retiro.

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Argentina buscará comenzar esta nueva etapa con una victoria y tendrá una formación con varios nombres importantes, aunque también con algunas caras que buscan consolidarse. Del otro lado, Bolivia llega con la intención de dar la sorpresa en Córdoba y complicar a la Albiceleste.

La alineación de Argentina para recibir a Bolivia

  • Emiliano Martínez
  • Agustín Giay
  • Cristian Romero
  • Lisandro Martínez
  • Facundo Medina
  • Exequiel Palacios
  • Alexis Mac Allister
  • Franco Mastantuono
  • Nicolás Paz
  • Julián Álvarez
  • Lautaro Martínez

La alineación de Bolivia para jugar ante Argentina

  • Guillermo Viscarra
  • Efraín Morales
  • Luis Haquín
  • Diego Arroyo
  • Diego Medina
  • Héctor Cuéllar
  • Carlos Melgar
  • Gabriel Villamil
  • Roberto Fernández
  • Miguel Terceros
  • Fernando Nava
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En sintesis

  • Lionel Messi no jugará contra Bolivia y reservará su despedida para el partido ante Benín.
  • Argentina enfrenta a Bolivia este miércoles a las 18:00 horas CDMX en Córdoba.
  • Julián Álvarez y Lautaro Martínez encabezan la alineación titular de la Selección Argentina.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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