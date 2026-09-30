¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Bolivia por el amistoso internacional

Desde las 18:00 horas de la CDMX, la Selección Argentina disputará este miércoles su primer partido amistoso de la Fecha FIFA. La Albiceleste volverá a presentarse ante su público y recibirá a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro que servirá para comenzar a probar variantes de cara a los próximos compromisos.
La gran ausencia será Lionel Messi. El capitán no formará parte del equipo ante Bolivia y fue reservado para el último partido de esta ventana internacional, el próximo 6 de octubre frente a Benín, encuentro que marcará su despedida de la Selección Argentina después de haber anunciado su retiro.
Argentina buscará comenzar esta nueva etapa con una victoria y tendrá una formación con varios nombres importantes, aunque también con algunas caras que buscan consolidarse. Del otro lado, Bolivia llega con la intención de dar la sorpresa en Córdoba y complicar a la Albiceleste.
La alineación de Argentina para recibir a Bolivia
- Emiliano Martínez
- Agustín Giay
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Facundo Medina
- Exequiel Palacios
- Alexis Mac Allister
- Franco Mastantuono
- Nicolás Paz
- Julián Álvarez
- Lautaro Martínez
La alineación de Bolivia para jugar ante Argentina
- Guillermo Viscarra
- Efraín Morales
- Luis Haquín
- Diego Arroyo
- Diego Medina
- Héctor Cuéllar
- Carlos Melgar
- Gabriel Villamil
- Roberto Fernández
- Miguel Terceros
- Fernando Nava
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En sintesis
- Lionel Messi no jugará contra Bolivia y reservará su despedida para el partido ante Benín.
- Argentina enfrenta a Bolivia este miércoles a las 18:00 horas CDMX en Córdoba.
- Julián Álvarez y Lautaro Martínez encabezan la alineación titular de la Selección Argentina.