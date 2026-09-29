Manchester City responde a la Premier League y niega haber inflado sus cuentas en más de US$1.2 mil millones

La Premier League encontró culpable al Manchester City de todos los cargos de los que se le acusaba, pero el conjunto mancuniano apelará al fallo.

El Manchester City quedó ubicado en el centro de la controversia durante el parón internacional, tras ser señalado por la Premier League luego de que una Comisión independiente lo considerara responsable de la totalidad de los 125 cargos por presuntas infracciones al Fair-Play financiero. Firme en su postura de inocencia, el cuadro ciudadano respondió a los señalamientos de la liga negando rotundamente haber alterado sus balances por un monto superior a los US$1.2 mil millones.

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Este martes 29 de septiembre, la directiva de la Premier League hizo público un pronunciamiento oficial sobre la situación administrativa que afronta el Manchester City tras la revisión de sus normativas financieras. Pese a que el procedimiento legal todavía contempla diversas etapas previas a la definición de eventuales sanciones, la máxima categoría del fútbol inglés fijó una postura institucional sobre el expediente.

Dentro del reporte publicado, destaca la determinación del panel independiente respecto a que, entre las temporadas 2009/10 y 2017/18, la institución de Mánchester habría suscrito acuerdos comerciales “simulados” con el objetivo de alterar la precisión de sus balances financieros, recurriendo además a pactos con terceros para incrementar de forma artificial sus ingresos y recortar gastos operativos.

“Se determinó que el propósito de estas maniobras era inflar artificialmente los ingresos del club, y reducir sus costos, en más de 900 millones de libras esterlinas durante el período afectado, para aparentar el cumplimiento de las normativas financieras,” detalló un fragmento del informe. Dicha cifra equivale, bajo el tipo de cambio actual, a cerca de US$1.2 mil millones, cifra cercana a los 21,560 millones de pesos mexicanos.

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Manchester City responde a las acusaciones

La Premier League sostuvo que el Manchester City incurrió en “múltiples infracciones a sus deberes de cooperación y de máxima buena fe hacia la Liga“, fijando una postura severa sobre el caso. Frente a estos seńalamientos, la cúpula del club emitió una declaración institucional para ratificar su defensa:

“El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el Club será implacable y, donde sea necesario, proactivo, en todos y cada uno de los foros regulatorios y legales pertinentes.“

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A pesar de las especulaciones en el entorno deportivo sobre una eventual quita de puntos o la pérdida de categoría, los organismos rectores no han oficializado ningún castigo contra la entidad. Asimismo, el equipo mancuniano mantiene el derecho de apelar el dictamen emitido por la Comisión independiente, contando como plazo límite hasta el viernes 2 de octubre para formalizar dicho recurso ante las instancias correspondientes.

En síntesis