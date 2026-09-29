¿Dónde y en qué estadio juegan México vs. Perú por el amistoso internacional?

México enfrenta a Perú por su segundo amistoso de la Fecha FIFA y la segunda prueba de Rafa Márquez como entrenador del Tri. El encuentro se disputará en Estados Unidos, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

México tendrá su segunda prueba en esta Fecha FIFA. Después del empate 1-1 ante Colombia en el debut de Rafa Márquez como entrenador, el Tri buscará conseguir su primera victoria en esta nueva etapa durante su gira por Estados Unidos.

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Desde las 19:00 horas de la CDMX, México se medirá ante Perú en un amistoso internacional que promete muchas emociones y que también servirá para que el entrenador pueda seguir observando a sus futbolistas y sacar conclusiones pensando en lo que viene.

El partido se jugará en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. El escenario es la casa de los New York Red Bulls y recibirá al Tri en este segundo compromiso de la Fecha FIFA.

Así es el Sports Illustrated Stadium, sede de México vs. Perú

El estadio se encuentra en Harrison, una localidad del estado de Nueva Jersey cercana a Nueva York. Actualmente lleva el nombre de Sports Illustrated Stadium, aunque durante años fue conocido como Red Bull Arena, denominación que mantuvo hasta el final de la temporada 2024.

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El recinto fue inaugurado en 2010 y está destinado principalmente al fútbol. Tiene capacidad para alrededor de 25.000 espectadores y cuenta con una particular estructura de techo que rodea las tribunas y protege a los aficionados de las condiciones climáticas, aunque deja descubierto el terreno de juego.

Además de ser la casa habitual de los New York Red Bulls, el estadio se encuentra a aproximadamente 10 millas de Midtown Manhattan y cuenta con conexión mediante transporte público.

En sintesis

México enfrenta a Perú a las 19:00 horas en amistoso de Fecha FIFA.

a las 19:00 horas en amistoso de Fecha FIFA. Rafael Márquez busca su primer triunfo tras el empate 1-1 contra Colombia.

tras el empate 1-1 contra Colombia. El Sports Illustrated Stadium en Harrison alberga el partido del seleccionado mexicano.