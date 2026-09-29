César Ramos defendió a Katia Itzel García tras las críticas de Antonio Mohamed: “La admiro”

El árbitro principal que representó a México en el Mundial habló sobre Katia Itzel García tras la polémica generada por los dichos de Antonio Mohamed.

Antonio Mohamed criticó a Katia Itzel García luego del empate de Toluca contra Cruz Azul. El entrenador argentino manifestó que la árbitra no estaba a la altura de semejante partido y dijo que la mexicana no entiende el juego ni tampoco tiene talento.

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Los cuestionamientos de Antonio Mohamed generaron una gran repercusión en el futbol mexicano. César Ramos Palazuelos, uno de los árbitros que representó a México en el Mundial 2026, fue consultado sobre lo sucedido y defendió a Katia Itzel García.

“Lo único que te puedo decir es que Katia se esfuerza y la veo entrenar. Es una árbitra mundialista, estuvo conmigo 46 días encerrada en la Copa del Mundo, ves su dedicación, cómo prepara sus partidos y no me queda más que admirarla y seguirla apoyando. Siempre tendré un voto positivo por Katia”, expresó César Ramos Palazuelos con TUDN.

César Ramos Palazuelos durante el Mundial 2026 (Getty Images)

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“Creo que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Así debe ser, son códigos del futbol, y siempre el futbol va a ser tan bonito por eso, porque son 90 minutos de intensidad, pero termina el partido, se olvida todo, y a lo que sigue, en la siguiente jornada”, agregó el árbitro mundialista.

Katia Itzel García no le respondió públicamente a Antonio Mohamed por lo que dijo en conferencia de prensa, aunque sí compartió una imagen en su cuenta de Instagram en referencia a gente hipócrita.

Los dichos de Antonio Mohamed

“Si había un árbitro normal, ganábamos el partido. Ustedes vieron muy claro la expulsión de (Gonzalo) Piovi, vieron muy claro el contacto de (Willer) Ditta con el juez de línea. Entonces con un árbitro normal, que entiende el juego, seguramente era otro el desarrollo. No está a la altura y se lo dije en la cara. No es una cuestión de genero. Para estar a este nivel hay que tener talento y entender el juego. Para mí no lo entiende, pero bueno, es una apreciación y no quiere decir que tenga la verdad”.

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En síntesis