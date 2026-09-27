La tabla general y de goleo tras el Necaxa vs América

El cierre de la Jornada 10 nos dejó un partidos con muchos goles entre Necaxa y América. El conjunto hidrocálido recibía en casa a las Águilas, poniéndose arriba en el marcador, sin embargo llegó la remontada de los azulcremas, quienes lograron imponerse con un resultado de 2-4 a favor del cuadro de Guillermo Almada.

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Esto mueve totalmente las tablas, tanto la general como la de goleo y es que Henry Martín que ya estaba peleando en los puestos, el día de hoy sumó tres anotaciones a su cuenta. Además, Julián Carranza que también se mantiene en la lucha, logró colocar el penal a favor de los Rayos, por lo que se alza en esta tabla de goleadores.

Cabe mencionar que aunque culmina la fecha, todavía hay clubes que deben un partido, por lo que eso pone en ventaja a algunos conjuntos que ya están en la parte alta, pero que si lograran conseguir un triunfo en esa jornada pendiente que aún tienen, está la posibilidad de que puedan llegar al liderato y con paso firme.

Tabla general tras la Jornada 10 del Apertura 2026

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Tabla de goleo tras la victoria del América vs Necaxa

En síntesis