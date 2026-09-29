Pumas UNAM atraviesa un momento irregular y el futuro de Esteban Solari es una incógnita. Ante este escenario, le preguntamos a la Inteligencia Artificial quién podría ser su reemplazante.

Pumas UNAM no encuentra el rumbo en esta temporada y los resultados no están siendo los esperados por la afición universitaria. El equipo auriazul necesita recuperar regularidad y sumar puntos para meterse nuevamente en la pelea por los puestos que permiten disputar la próxima Liguilla.

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Después de haber sido uno de los finalistas del Clausura 2026 con Efraín Juárez en el banquillo, los universitarios no pudieron mostrar el mismo nivel que habían conseguido durante aquel torneo. Por el momento, Pumas se está quedando fuera de la próxima Liguilla, aunque la diferencia es de apenas dos puntos.

En medio de este panorama, el futuro de Esteban Solari es una incógnita. Los resultados serán determinantes para definir qué camino tomará la institución y, ante la posibilidad de un cambio en el banquillo, le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Gemini quién podría ser el próximo entrenador de Pumas.

La IA eligió a Jaime Lozano como próximo DT de Pumas

“Jaime Lozano es el nombre propio elegido para asumir el banquillo auriazul en caso de que se consume la salida de Esteban Solari.Formado como futbolista en la institución y referente del bicampeonato de 2004, ‘Jimmy’ entiende mejor que nadie la mística universitaria, el valor de las fuerzas básicas y la exigencia de la tribuna del Olímpico Universitario”, reveló la IA en primer lugar.

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Y siguió: “Es de los pocos entrenadores capaces de unificar a la afición en un momento de crisis deportiva. Su llegada no solo amortiguaría la presión mediática sobre la directiva, sino que otorgaría un margen de paciencia necesario para reestructurar el plantel”.

Por último, la IA agregó que no hay mejor opción que Lozano: “Por perfil, momento y sentido de pertenencia, Lozano es la opción natural para tomar las riendas de Pumas”.

En sintesis

Pumas UNAM busca clasificar a la Liguilla tras haber sido finalista del Clausura 2026.

busca clasificar a la Liguilla tras haber sido finalista del Clausura 2026. Esteban Solari enfrenta un futuro incierto como entrenador debido a los malos resultados recientes.

enfrenta un futuro incierto como entrenador debido a los malos resultados recientes. Jaime Lozano surge como opción para DT por su pasado y disponibilidad tras México.