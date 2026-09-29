Cuando todo parecía encaminado a una ‘revancha’ tras el subcampeonato, el segundo semestre de Pumas ha tirado abajo toda expectativa. Los ‘Felinos’ dieron lástima en el plano internacional y no levantan cabeza en el torneo local, desilusionando a sus aficionados. Un golpe de realidad que duele luego de lo hecho meses atrás.

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En lo que va de la campaña, los ‘Universitarios’ sólo han ganado 3 partidos de 13 jugados, con tres empates y ¡siete derrotas! entre los partidos restantes. Luego de la euforia del trabajo que hizo Efraín, Esteban Solari no ha podido mantener el nivel del equipo. Marchan en el 12° lugar del Apertura 2026 y aún están lejos de los puestos de Liguilla.

En este contexto, un testimonio que salió a la luz en las últimas horas sacudió al mundo Pumas. Es que una figura se ofreció a fichar por el club para ayudarlo a salir de la crisis, y colaborar desde adentro para volver a poner al equipo donde merece. La irrupción mediática generó furor entre los aficionados a la vez que todo tipo de discusiones.

En las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, Carlos González acercó su nombre para reforzar el equipo en invierno. El centrodelantero que tuvo una etapa previa en los Pumas en el pasado expresó públicamente que está dispuesto a regresar. ‘Cocoliso’ estuvo presente en la derrota ante San Luis como locales y lamentó otro resultado negativo.

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Charli González se ofreció a volver a Pumas [Foto: Getty]

“En diciembre pueden pasar muchas cosas, seguramente si está la posibilidad de volver sería el principal deseo mío el querer volver a esta institución”, disparó Charli en pláticas con la prensa mexicana. El atacante de 33 años de edad hoy juega para Independiente del Valle, de Ecuador, pero ya anticipó lo que quiere hacer con su futuro inmediato.

“La verdad que en muchos mercados siempre ha existido esa posibilidad de regresar, siempre lo he tenido en cuenta. A veces cuando los planetas se alinean es mucho más fácil que las cosas sucedan, porque el deseo mío es siempre volver al lugar donde algún día fui muy feliz“, agregó Carlos González, a quien poco le importaron las repercusiones posteriores.

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Un rato después de su testimonio, en Ecuador pidieron su inmediata salida a los Pumas, dado que todavía tiene contrato con Independiente del Valle y lo consideraban impropio. Del otro lado, en México, los aficionados de los Universitarios se mostraron abiertos a la posibilidad de volver a contar con el goleador dentro de sus filas.

Pumas UNAM fue el club en el que más tiempo pasó Carlos González en toda su carrera. Como futbolista auriazul jugó 94 encuentros, con un saldo de 34 goles y 10 asistencias, un promedio de casi una participación en goles cada dos partidos. Tras un recorrido por Sudamérica, por Argentina, Chile y Ecuador, su cabeza está en retornar a la Liga MX.