La Inteligencia Artificial predijo quién ganará el Balón de Oro 2026 a un mes de la premiación

A menos de un mes se dará a conocer al ganador del Balón de Oro 2026, y la Inteligencia Artificial ha dado su veredicto sobre quién merece el galardón.

La gala del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo en menos de un mes, marco en el cual se coronará al nuevo vencedor del trofeo individual de mayor prestigio en el balompié internacional. A pesar de la cercanía del evento, los pronósticos se mantienen divididos entre la lista oficial de 30 futbolistas nominados.

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Teniendo como sede el teatro The London Palladium en Londres, la 70.ª edición del Balón de Oro se celebrará el próximo lunes 26 de octubre de 2026. Sin embargo, el cuerpo de periodistas internacionales que integra el jurado encargado de elegir al vencedor tiene como fecha límite este lunes 28 de septiembre para ingresar sus votaciones definitivas.

En un escenario donde no existe un candidato absoluto, Bolavip consultó a la Inteligencia Artificial de Google Gemini sobre la proyección del resultado, obteniendo un análisis detallado de los argumentos para definir al virtual ganador y a los integrantes del podio.

La IA da su ganador del Balón de Oro 2026

La herramienta analítica contrastó el rendimiento de las principales figuras del año antes de proyectar al vencedor: “Aunque atacantes como Harry Kane lideran varias encuestas gracias a sus más de 60 goles con el Bayern Múnich y su Bota de Oro europea, el fútbol de control y la jerarquía en los momentos de máxima presión inclinan la balanza hacia Rodri.”

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Rodri se llevó el Balón de Oro 2024. (Naomi Baker/Getty Images)

Dentro de los argumentos expuestos, el sistema destacó el desempeño del mediocampista durante el Mundial 2026 como el factor determinante. “Rodri fue el director de orquesta y capitán de la España campeona del mundo. Ser elegido oficialmente como el Balón de Oro del torneo más importante del ciclo suele garantizar el galardón de France Football (como ocurrió con Luka Modrić en 2018 y Lionel Messi en 2022)“, expresó la IA.

A su vez, el reporte resaltó que durante la justa celebrada en Norteamérica el volante registró 753 pases precisos con un 94% de efectividad, sumado a su papel protagónico en la gran final frente a Argentina y al mérito de volver al máximo nivel tras superar una ruptura de ligamento cruzado. Con ello, firmaría un histórico bicampeonato tras su victoria en la entrega de 2024.

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Top 3 y los que se quedan atrás

Posteriormente, la proyección definió las posiciones de honor en la votación: “El segundo lugar es indiscutiblemente para Harry Kane, quien completó un año monstruoso: ganó la Bundesliga y la DFB-Pokal, y anotó 6 goles en el Mundial para darle a Inglaterra el tercer puesto. Es el claro candidato desde la estadística pura. El tercer escalón le pertenece a Lamine Yamal, que a sus 19 años ya es campeón del mundo y fungió como el desequilibrante motor ofensivo de España durante toda la temporada.“

A pesar de consagrarse como el máximo romperedores del certamen mundialista, la herramienta explicó los motivos por los cuales Kylian Mbappé quedaría marginado de los tres primeros lugares. “Fuera del podio, es ineludible mencionar a Kylian Mbappé. El delantero francés firmó una campaña individual devastadora, ganando la Bota de Oro del Mundial con 10 tantos y siendo el máximo goleador de la Champions League con 15 dianas. Sin embargo, el cuarto puesto de Francia y la sequía de títulos mayores del Real Madrid lo relegan en esta edición“, concluyó.

En síntesis

Rodri ganará el Balón de Oro 2026 según predicciones de la Inteligencia Artificial.

ganará el Balón de Oro 2026 según predicciones de la Inteligencia Artificial. 26 de octubre de 2026 : fecha oficial para la gala de premiación en Londres.

: fecha oficial para la gala de premiación en Londres. Harry Kane y Lamine Yamal completan el podio proyectado por la herramienta analítica.