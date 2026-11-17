La madre de Cristiano Ronaldo apuntó contra sus excompañeros, la Federación Portuguesa y el cuerpo técnico tras la salida del delantero de la selección y hubo respuesta de Jorge Jesús.

La salida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal provocó un enorme revuelo en el fútbol portugués. Aunque se esperaba que el histórico delantero continuara representando a su país después del Mundial 2026, sus diferencias con el entrenador terminaron acelerando su retiro y dejaron un escenario muy diferente al que se imaginaba para su despedida.

Publicidad

La decisión del atacante de Al Nassr, comunicada sorpresivamente a través de sus redes sociales, generó repercusiones dentro y fuera de la Federación Portuguesa de Fútbol. Después de más de dos décadas defendiendo la camiseta nacional, el exjugador del Real Madrid se marchó en medio de una tensa situación.

Y quien decidió romper el silencio fue su madre, Dolores Aveiro, que apuntó duramente contra los antiguos compañeros de su hijo, la Federación y el propio cuerpo técnico. Sus declaraciones llegaron después de la histórica derrota de Portugal por 1-4 ante Dinamarca y no dejaron indiferente a nadie.

“La derrota contra Dinamarca estaba bien merecida, estaba contenta por ello. El homenaje debería haberse realizado en su presencia. Es aquí, en el Sporting, donde le vamos a rendir homenaje. Aquí se reconoce su valor. En la Selección, no fue respetado ni siquiera por sus compañeros de equipo”, expresó.

Publicidad

😳🇵🇹 LA MADRE DE CRISTIANO RONALDO, DURÍSIMA CONTRA PORTUGAL: “La derrota contra Dinamarca estaba BIEN MERECIDA, ESTABA CONTENTA POR ELLO. El homenaje debería haberse realizado en su presencia. Es aquí, en el Sporting, donde le vamos a rendir homenaje. Aquí se reconoce su valor. En la Selección, NO FUE RESPETADO, NI SIQUIERA POR SUS COMPAÑEROS DE EQUIPO”. https://t.co/R6OJeDINle — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 16, 2026

La respuesta de Jorge Jesús a la madre de Cristiano Ronaldo

En medio de la repercusión, Jorge Jesús fue consultado por las declaraciones de la madre del delantero y respondió con un mensaje en el que buscó bajar la tensión. El entrenador, que conoce muy bien al futbolista por haber trabajado con él durante una temporada en Al Nassr, evitó confrontarla directamente.

“¿Ahora tengo que responderle a la madre de Cristiano Ronaldo? La madre de Cristiano Ronaldo es una mujer a la que respeto mucho, ¿qué puede decir? Una madre es una madre, no hay vuelta de hoja, entiendo sus declaraciones”, expresó ante los micrófonos de Sport TV.

Publicidad

🇵🇹🗣️ Jorge Jesus on Cristiano Ronaldo’s mother’s comments: "I completely understand your questions, and I also understand the comments made by Cristiano’s mother. A mother is a mother. From what I’ve read, raising her children wasn’t easy; she’s a model mother. So, for me, all of this is normal and understandable." https://t.co/mBNH7egXFr — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) November 16, 2026

“Es cierto, pero una madre es una madre, y solo tengo que respetarla, una madre siempre defiende a sus hijos, incluso hasta la muerte. Es una madre muy querida que sufrió mucho para criar a sus hijos”, agregó.

De todas maneras, Jorge Jesús también se refirió al futuro de Portugal sin su máxima figura y dejó en claro que considera que el equipo está preparado para continuar sin él.

Publicidad

“Cristiano es una leyenda de Portugal. Trabajé con él un año en el Al Nassr, sé lo que es. Es una realidad que todos nosotros sabemos y estamos preparados para avanzar sin él”, sostuvo.

En sintesis